Trương Cao Minh Phát hạ nhà vô địch Kickboxing Ireland

Trương Cao Minh Phát đánh bại nhà vô địch Kickboxing Ireland - Aaron Clarke, khép lại đêm LION Championship 26 (LC26) tối 13/9 tại Hà Nội, với màn trình diễn thuyết phục.

Trương Cao Minh Phát (đai đỏ) giành chiến thắng trước đối thủ nặng ký đến từ Ireland.

Ở trận đấu tâm điểm MMA Striking 61 kg, Trương Cao Minh Phát – nhà vô địch WBC Muay Thái thế giới đối mặt Aaron Clarke, võ sĩ từng giữ đai ISKA Kickboxing. Ngay hiệp đầu, những cú đá trái uy lực giúp võ sĩ Việt Nam khóa chặt lối đánh sở trường của đối thủ. Anh sau đó kết hợp sức mạnh đòn tay trứ danh để chiếm ưu thế.

Trong khi đó, Clarke cho thấy sự lì lợm khi đưa trận đấu sang hiệp 3 và liên tục pressing, buộc Minh Phát bước vào màn đọ sức thể lực. Tuy nhiên, sự chính xác trong các tình huống ra đòn giúp võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc, khép lại đêm thi đấu trong tiếng reo hò của khán giả.

Ở thể thức MMA Striking, cú knockout đầu tiên thuộc về Võ Minh Nghĩa, với pha ra tay chính xác khiến Tha Vanthorn gục ngã. Nguyễn Tiến Phát đánh bại Đỗ Nguyễn Minh Quyền nhờ kinh nghiệm dày dặn. Trong khi đó, võ sĩ Campuchia Von Kimcheng tận dụng những đòn gối và chân để hạ Phan Vũ Bảo.

Thể thức MMA Pro chứng kiến sự nổi bật của Nguyễn Trung Hải. Võ sĩ này khống chế Nguyễn Quốc Huy trên sàn đấu và tung loạt ground-and-pound quyết đoán để giành chiến thắng. Ngay sau đó, anh gọi đích danh Nguyễn Ngọc Thức – đối thủ từng thua mình ở LC21, mở màn cho màn tái đấu nhiều duyên nợ trong tương lai.

Một trong những trận đấu căng thẳng nhất là màn tái ngộ giữa Danh Quốc và Nguyễn Hợp Hải. Sau khi chịu nhiều đòn lên gối, Hợp Hải xuống sức ở hiệp 3. Lợi dụng thời điểm này, Danh Quốc vật đối thủ xuống sàn và tung ra loạt chỏ gây thương tích, buộc trọng tài dừng trận. Chiến thắng này giúp Danh Quốc đòi lại món nợ thất bại hai năm trước.

Trong khi đó, màn đối đầu giữa lão tướng Trần Trọng Kim và tài năng trẻ Nguyễn Phú Thịnh cũng để lại dấu ấn. Hai võ sĩ cống hiến cho khán giả những pha đổi đòn liên tục, với phần thắng chung cuộc thuộc về Trọng Kim nhờ tỉ lệ ra đòn chuẩn xác hơn.