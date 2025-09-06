Sterling rơi xuống vực thẳm

Sterling đến Chelsea để mở ra một khởi đầu, nhưng rốt cuộc lại bị gạt sang lề, lạc lối trong vòng xoáy thay tướng và những ràng buộc hợp đồng.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh với Sterling.

Chỉ bốn năm sau khi còn là cầu thủ hay nhất của tuyển Anh tại Euro 2020, Raheem Sterling giờ phải sống kiếp “người thừa” ở Chelsea. Một bản hợp đồng bom tấn biến thành gánh nặng, để lại bế tắc cho cả đôi bên.

Từ đỉnh cao Euro đến bước ngoặt Chelsea

Mùa hè 2021, Sterling được ca ngợi là “linh hồn” trong hành trình đưa tuyển Anh vào chung kết Euro. Nhưng ngay mùa sau ở Man City, anh mất chỗ đứng, thường xuyên ngồi dự bị. Dù vẫn khép lại bằng danh hiệu Ngoại hạng Anh lần thứ tư, Sterling buộc phải ra đi.

Chelsea xuất hiện như điểm đến hứa hẹn. Thương vụ 50 triệu bảng, mức lương 325.000 bảng/tuần trong bản hợp đồng 5 năm, cùng lời hứa về một vai trò trung tâm trong dự án mới của Todd Boehly biến Sterling thành bản hợp đồng lớn đầu tiên của kỷ nguyên chủ mới. Gia đình anh chuyển về London, mọi thứ tưởng chừng mở ra chương mới.

Nhưng đó lại là khởi đầu của bi kịch. Sterling đến theo ý Thomas Tuchel. Nhưng chỉ ít lâu sau, HLV người Đức bị sa thải.

Graham Potter, Frank Lampard, rồi Mauricio Pochettino lần lượt thử nghiệm, nhưng không ai thật sự xây dựng đội hình xoay quanh Sterling. Hai mùa giải, anh ra sân 81 trận, ghi 19 bàn - con số không quá tệ, nhưng trong bối cảnh Chelsea sa sút và mất phương hướng, đóng góp ấy trở nên lu mờ.

Raheem Sterling không còn chỗ đứng ở Chelsea.

Mùa hè 2024, bước ngoặt phũ phàng ập đến. Enzo Maresca, tân HLV, thẳng thắn gạch tên Sterling khỏi kế hoạch. Bản hợp đồng từng được coi là biểu tượng của tham vọng trở thành “gánh nặng” không ai muốn nhắc đến.

Câu chuyện trở nên phức tạp bởi con số 30 triệu bảng tiền lương còn lại trong hợp đồng. Chelsea không muốn chi đậm để đền bù, còn Sterling cũng chẳng dại gì từ bỏ khoản thu nhập hợp pháp. Kết quả: thế bế tắc.

Anh bị đẩy xuống tập cùng “bomb squad” - nhóm cầu thủ ngoài kế hoạch, hiện chỉ còn vài gương mặt như Axel Disasi và David Datro Fofana. Với điều kiện hạn chế, bị tách biệt khỏi đội một, cuộc sống ở đó vừa lạnh lẽo, vừa cô độc. Với một cầu thủ từng đứng trên đỉnh châu Âu, đây là sự tụt dốc không tưởng.

Thị trường chuyển nhượng và ngõ cụt

Câu hỏi đặt ra: tại sao Sterling chưa thể tìm bến đỗ mới? Tiền, tất nhiên, là yếu tố đầu tiên. Mức lương cao khiến nhiều CLB e ngại. Nhưng cũng không thể nói Sterling chỉ mải mê níu giữ hợp đồng. Thực tế, anh từng từ chối những lời mời béo bở từ Saudi Arabia, nơi sẵn sàng trả cao hơn nhiều.

Chelsea cho rằng họ mang đến vài lựa chọn: Juventus, Bayer Leverkusen - những đội bóng Champions League. Sterling quan tâm, nhưng ưu tiên gia đình đặt lên hàng đầu. Con trai anh đang tập ở học viện Arsenal, và Sterling không muốn lại phải xáo trộn cuộc sống sau khi đã chuyển nhà vài năm trước.

Trong khi đó, các CLB London như Fulham, Crystal Palace, West Ham từng được liên hệ nhưng không thành hiện thực. Arsenal - bến đỗ tạm thời mùa trước - thì chẳng có ý định mua đứt sau một năm cho mượn mờ nhạt.

Tất cả khiến Sterling bước vào kỳ chuyển nhượng vừa qua trong tâm thế chờ đợi, nhưng cuối cùng cánh cửa nào cũng khép lại.

Arsenal cũng không cứu được Sterling.

Về lý, Chelsea tuyên bố muốn đẩy Sterling đi. Về tình, cầu thủ này cũng không muốn mòn mỏi ngồi ngoài. Nhưng khi quyền lợi không gặp nhau, mọi thứ đóng băng. Anh vẫn đến tập luyện, giữ thái độ chuyên nghiệp, song chỉ để chờ ngày giải pháp xuất hiện.

Trong ngắn hạn, khả năng ra sân sớm nhất cũng phải đợi đến tháng 1, nếu CLB nào đó dám chấp nhận bài toán tài chính lẫn gia đình. Nhưng với tình hình hiện tại, kịch bản ấy cũng không hề chắc chắn.

Chỉ bốn năm, Sterling đi từ đỉnh cao trong màu áo tuyển Anh xuống vực sâu ở Chelsea. Hình ảnh một tiền đạo tốc độ, đầy đột biến, từng khiến châu Âu phải dè chừng nay chỉ còn lại trong ký ức.

Câu chuyện Sterling là minh chứng cho sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại: một bản hợp đồng bom tấn không chỉ gắn với sân cỏ, mà còn với chính trị nội bộ, sự đổi thay ghế HLV, và cả yếu tố gia đình.

Với Chelsea, họ mắc kẹt cùng một tài sản không còn giá trị chuyên môn nhưng lại tốn kém khủng khiếp. Với Sterling, anh sống trong nghịch lý: không thiếu tài năng, không thiếu danh tiếng, nhưng cũng không có chỗ đứng.

Và trong bi kịch ấy, đúng như nhận xét của nhiều người: không ai là kẻ chiến thắng.