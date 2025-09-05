Không có thông tin về ông Lưu Tú Bảo trên website của DEA và AFP

Website của cảnh sát Australia (AFP) và Lực lượng chống ma túy Mỹ (DEA) không có tin tức về việc chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam Lưu Tú Bảo bị bắt.

Ông Lưu Tú Bảo (giữa) trong lần làm việc với Hội đồng Quyền anh Thế giới (WBC).

Làng thể thao Việt Nam xôn xao trước tin đồn ông Lưu Tú Bảo – chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) – đang gặp rắc rối tư pháp tại Mỹ và thậm chí có nguy cơ bị dẫn độ.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi ông Bảo vốn là một doanh nhân gắn bó lâu năm với phong trào quyền Anh trong nước, đồng thời là nhà sáng lập Saigon Sports Club – trung tâm võ thuật tư nhân lớn bậc nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, theo xác nhận từ phía VBF, thực tế khác xa so với những gì được lan truyền. Ông Bảo sang Mỹ từ tháng 2/2025 để làm hậu sự cho con trai ruột - một sự mất mát rất lớn của cá nhân, hoàn toàn không liên quan đến vấn đề hình sự.

Tại Mỹ, ông gặp lại một nhóm người Việt từng có mâu thuẫn từ 20 năm trước. Vụ việc dẫn đến một vụ kiện dân sự tại tòa sơ thẩm, nhưng phía nguyên đơn không cung cấp được bằng chứng thuyết phục. Ông Bảo đã thắng kiện, song theo luật Mỹ, vụ án vẫn phải được xét xử ở cấp phúc thẩm vào đầu tháng 1/2026.

Với thông tin ông Lưu Tú Bảo có thể "bị bắt vì buôn lậu ma túy, có lệnh dẫn độ sang Australia" được phát ra trên trang San Francisco Public Safety News.

Cụ thể, trang San Francisco Public Safety News đã đưa tin: một người đàn ông tên "Bao Luu" bị cáo buộc tìm cách đưa 178 kg cocaine vào Australia trong giai đoạn 2016-2017, ông đã bị bắt tại California vào tháng 4, đã ra hầu tòa và có yêu cầu dẫn độ của Australia.

Theo tìm hiểu của Tri thức Znews, đây là trang mạng sản xuất tin tức trên nền tảng wordpress từ cuối năm 2023, và được một nền tảng kiểm tra an ninh website đánh dấu là "trang tin tức cần kiểm chứng".

Thực tế, khi kiểm chứng thông tin bằng cách tra cứu tin tức trên hai website chính thống là The Australian Federal Police (AFP, afp.gov.au) của cảnh sát Australia và The Drug Enforcement Administration (DEA, dea.gov) của Lực lượng chống ma túy Mỹ, đều không xuất hiện tin tức nào liên quan đến từ khóa "Tu Bao Luu".

Như vậy có thể hiểu, tin tức về “rắc rối tư pháp” của ông Lưu Tú Bảo tại Mỹ chưa có bất cứ cơ sở xác thực rõ ràng.

Hiện VBF đã gửi công văn đến Bộ Công an và Bộ Ngoại giao để đề nghị xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến cá nhân ông Bảo.

Kết quả khi tra cứu từ khóa "Tu Bao Luu" trên website của cảnh sát Australia (AFP) và Lực lượng chống ma túy Mỹ (DEA).

Trả lời truyền thông, ông Nguyễn Duy Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF – đã thông tin: "Ông Lưu Tú Bảo vẫn duy trì liên lạc và chỉ đạo các hoạt động của Liên đoàn từ xa. Giải Các đội mạnh toàn quốc ở Đắk Lắk (tháng 4-2025) và Giải Vô địch trẻ toàn quốc tại Ninh Bình (tháng 7-2025) vẫn diễn ra đúng kế hoạch".

Trong bối cảnh Chủ tịch vắng mặt hơn nửa năm, Thường vụ VBF đã tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 4/9. Tại đây, Ban Chấp hành thống nhất yêu cầu ông Bảo ký giấy ủy quyền theo đúng điều lệ, giao quyền điều hành các hoạt động của Liên đoàn cho một trong các Phó Chủ tịch.

Thời hạn ủy quyền kéo dài đến hết tháng 3/2026, nhằm bảo đảm mọi công việc không bị gián đoạn.

Trong thời gian qua, những giải đấu thường niên của VBF - đặc biệt là Giải Quyền anh vô địch quốc gia 2025 sẽ diễn ra tại TP.HCM vào tháng 10 tới - vẫn được tổ chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, không phụ thuộc ngân sách nhà nước.

"Điều này cho thấy VBF vẫn vận hành ổn định, ngay cả khi Chủ tịch không trực tiếp có mặt", một thành viên VBF chia sẻ.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất thủ tục ủy quyền, VBF sẽ báo cáo đến các cơ quan chức năng như Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Bộ Nội vụ và phát hành thông cáo báo chí chính thức.

Bước đi này nhằm trấn an dư luận, đồng thời khẳng định sự minh bạch trong quá trình quản lý, điều hành Liên đoàn.