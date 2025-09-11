Trương Cao Minh Phát so găng nhà vô địch kickboxing Ireland

Trương Cao Minh Phát, nhà vô địch Muay Thái thế giới, sẽ so găng cùng nhà vô địch kickboxing Ireland Aaron Clarke tại LION Championship 26 (LC26), diễn ra tối 13/9 ở Hà Nội.

Trương Cao Minh Phát sẽ thượng đài ở LC26. Ảnh: MMA.

Ở thể thức MMA Striking hạng cân 61 kg, Trương Cao Minh Phát sẽ đại diện cho Việt Nam so găng với Aaron Clarke - nhà vô địch kickboxing đến từ Ireland.

Trương Cao Minh Phát sinh năm 1995, là một trong những võ sĩ tiêu biểu của Muay Việt Nam trong gần một thập kỷ qua. Anh từng 8 năm liền vô địch quốc gia, giành huy chương bạc SEA Games 31 và huy chương đồng SEA Games 32. Võ sĩ quê Long An cũng để lại dấu ấn với ngôi Á quân giải Super Champ tại Thái Lan và đặc biệt là chức vô địch thế giới hệ thống WBC Muay Thái - một trong những danh hiệu uy tín nhất toàn cầu.

Trong khi đó, Aaron Clarke (1999) là đại diện sáng giá của kickboxing Ireland. Võ sĩ này sở hữu hai chức vô địch quốc nội ISKA Kickboxing, 16 trận chuyên nghiệp với 10 chiến thắng. Anh từng thi đấu tại các giải K-1 và gây chú ý khi cầm cự trọn ba hiệp với nhà vô địch thế giới Yuki Yoza (Nhật Bản) năm 2023. Với phong cách thi đấu lì lợm, Clarke được xem là liều thuốc thử hạng nặng cho Minh Phát ngay trong ngày ra mắt.

Đối thủ của Minh Phát là Aaron Clarke, nhà vô địch kickboxing đến từ Ireland. Ảnh: MMA.

Màn đối đầu này không chỉ là cơ hội để võ sĩ Việt Nam thử sức với đối thủ quốc tế, mà còn phản ánh chiến lược phát triển của LION Championship, đó là mở rộng giao lưu, nâng tầm võ sĩ trong nước. Đồng thời, trận đấu cũng góp phần quảng bá thể thức MMA Striking - “cầu nối” dành cho những võ sĩ từ Muay Thái, kickboxing, wushu tán thủ hay karate trước khi bước hẳn vào sàn MMA.

Bên cạnh tâm điểm Minh Phát - Clarke, LC26 còn có nhiều cặp đấu đáng chú ý. Ở hạng 56 kg, lão tướng Trần Trọng Kim sẽ đối đầu Nguyễn Phú Thịnh trong trận được ví như cuộc “chuyển giao thế hệ”. Hạng 60 kg chứng kiến tái đấu giữa Danh Quốc và Nguyễn Hợp Hải - nhà vô địch võ cổ truyền thế giới từng thắng đối thủ ba hiệp năm 2023. Ngoài ra, sự trở lại của các võ sĩ Campuchia mang theo tinh hoa Kun Khmer hứa hẹn đem đến thử thách thực sự cho dàn tay đấm trẻ Việt Nam.