Mourinho cảnh báo, nhưng Amorim không nghe

Mourinho từng nói “chết vì ý tưởng là ngu ngốc”, nhưng Amorim vẫn chọn con đường ấy - biến Manchester United thành nạn nhân của sự bảo thủ.

Jose Mourinho từng có những cảnh báo về việc HLV cố chấp tuân theo triết lý cố định.

Manchester United đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng dưới triều đại Ruben Amorim. Cái gọi là “triết lý 3-4-3 bất di bất dịch” giờ chẳng khác nào bản án tự tay ký vào, đẩy chính ông - và cả CLB - đến miệng vực.

Khi nguyên tắc biến thành mù quáng

Từ ngày đặt chân tới Old Trafford, Ruben Amorim luôn khẳng định: ông sẽ sống chết cùng sơ đồ 3-4-3. Nhưng bóng đá Anh không phải Bồ Đào Nha, Premier League không phải nơi để thử nghiệm giáo điều. 31 điểm sau 31 trận - con số phản ánh rõ nhất cái giá của sự cố chấp.

Trận derby Manchester thuộc vòng 4 Premier League hôm 14/9 là minh chứng điển hình. Phil Foden chỉ cần một pha chạy chỗ cơ bản cũng đủ phá toang hệ thống phòng ngự. Bruno Fernandes và Manuel Ugarte bị khóa chặt, hoàn toàn bất lực. Người ta mong Amorim tung ra một giải pháp nào đó - thay đổi vị trí, xoay chuyển nhịp độ - nhưng đáp lại chỉ là câu nói cứng nhắc: “Tôi sẽ không thay đổi”.

Câu trả lời ấy không chỉ khiến "sếp lớn" Sir Jim Ratcliffe trên khán đài ôm đầu bất lực, mà còn phơi bày sự bế tắc của một HLV đang trượt dài. Sự bướng bỉnh không còn là bản lĩnh, mà đã trở thành sai lầm chí mạng.

Ruben Amorim đang mắc kẹt với sơ đồ 3-4-2-1 ở Manchester United.

Điều cay đắng với MU là họ trao cho Amorim cả niềm tin lẫn 200 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè. Nhưng kết quả? Benjamin Sesko đứng im lìm như “tượng đá Slovenia”, Bryan Mbeumo ngoài một cú quát đồng đội thì chẳng để lại gì.

Đây không còn là chuyện cá nhân, mà là “hội chứng Old Trafford”. Bất kỳ tân binh nào đặt chân tới đều mất hút, trong khi những kẻ bị loại bỏ lại hồi sinh rực rỡ. Rasmus Hojlund - từng bị chôn vùi dưới tay Amorim - lập tức ghi bàn ngay trận ra mắt Napoli.

Câu hỏi đặt ra: đến bao giờ Amorim mới nhận ra vấn đề nằm ở chính triết lý của mình? Bruno Fernandes - nhạc trưởng sáng tạo bậc nhất - bị kéo lùi, gần như biến mất trong derby, không chạm bóng trong vòng cấm. Amad Diallo - người hùng Etihad năm ngoái - bị lãng phí. Ngay cả Kobbie Mainoo, viên ngọc quý của học viện, cũng bị đẩy vào tình thế “khó xử”, anh phải ngồi dự bị dù trước đó đã bày tỏ mong muốn rời đi.

Sự bế tắc ấy lan rộng khắp đội hình, khiến bầu không khí ở Old Trafford nặng nề hơn bao giờ hết.

Mourinho đã nói, nhưng Amorim không nghe

Có một nghịch lý trớ trêu: Jose Mourinho - người từng bị coi là “bậc thầy cố chấp” - lại chính là lời cảnh tỉnh. Ông từng thẳng thừng: “Nếu anh chết bởi ý tưởng của mình, thì thật ngu ngốc”.

Pep Guardiola cũng đã điều chỉnh, giảm ám ảnh kiểm soát bóng để thích nghi với sự trực diện ngày càng phổ biến ở Premier League. Xabi Alonso rời bỏ 3-4-3 khi lên Real Madrid để chuyển sang 4-3-3 cổ điển.

Chỉ có Amorim, vẫn giữ niềm tin rằng thứ từng thành công ở Sporting Lisbon sẽ lặp lại y nguyên ở Old Trafford. Đó không còn là bản lĩnh, mà là sự mù quáng.

Bryan Mbeumo thi đấu nỗ lực, nhưng không thể giúp MU thoát khỏi khủng hoảng.

Tệ hơn, Manchester United đã bỏ lỡ cơ hội chia tay ông đúng lúc. Sau thất bại ê chề trước Tottenham tại Europa League, Amorim từng tuyên bố sẵn sàng ra đi ngay lập tức mà không cần đền bù. Nhưng ban lãnh đạo lại chọn niềm tin. Giờ đây, niềm tin ấy trở thành gánh nặng, khi đội bóng tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

Không ai phủ nhận Amorim là HLV có tài. Chính ông từng giúp Sporting Lisbon hạ Man City 4-1 trong ngày chia tay. Nhưng tại MU, ông biến sự kiên định thành cực đoan, từ chối bất kỳ điều chỉnh nào ngay cả khi mùa giải thứ hai đang dần sụp đổ.

Old Trafford lúc này giống như một lò thiêu danh vọng, nơi mọi tài năng đều bị bào mòn. Và trong bức tranh ảm đạm ấy, Ruben Amorim đang tự trói mình vào ghế nóng, như thể mong chờ một lời giải thoát từ Sir Jim Ratcliffe.

Nếu ông tiếp tục “chết cùng ý tưởng”, ngày chia tay sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.