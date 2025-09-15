Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim vững ghế ở MU

  Thứ hai, 15/9/2025 18:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Truyền thông Anh xác nhận HLV Ruben Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU dù đội bóng trải qua khởi đầu tệ nhất trong 33 năm qua.

MU chưa vội sa thải Amorim.

Hợp đồng của Amorim có thời hạn đến năm 2027 và theo Manchester Evening News, đội bóng hiện chưa có kế hoạch chia tay HLV người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với Amorim cho biết "cảm thấy khó tin" khi vị trí của cựu HLV Sporting Lisbon không bị đe dọa nghiêm trọng.

Sky Sports thông tin thêm rằng Sir Jim Ratcliffe chưa mất kiên nhẫn với Amorim và có kế hoạch giữ ông lại. Dù vậy, nếu đội bóng tiếp tục sa sút và rơi vào cuộc chiến trụ hạng, khả năng sa thải sẽ xảy ra trong tương lai gần.

"Nếu MU tiếp tục phong độ như hiện tại, họ nguy cơ kết thúc ở vị trí tương tự mùa giải trước - nửa dưới bảng xếp hạng. Nếu điều đó xảy ra, rất có thể INEOS sẽ thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng, giống tháng 10 năm ngoái khi MU đứng thứ 14", Sky Sports viết.

MU thua Man City 0-3 ở vòng 4 Premier League tối 14/9. "Quỷ đỏ" chỉ có vỏn vẹn 4 điểm sau 4 trận dù chi hơn 230 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Thất bại khiến MU có khởi đầu tệ nhất kể từ mùa 1992/93. Amorim chỉ mang về 8 chiến thắng trong 31 trận cầm quân ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

Sau thất bại, Amorim thể hiện thái độ quyết liệt khi khẳng định không thay đổi sơ đồ 3-4-2-1 dù kết quả không như ý. "Tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình", Amorim nói. "Nếu họ muốn thay đổi, thì hãy thay đổi người huấn luyện".

