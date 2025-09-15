MU đang biến Sesko thành 'Hojlund mới'

Hình ảnh Benjamin Sesko lạc lõng ở derby Manchester hôm 14/9 gợi nhớ Rasmus Hojlund, cầu thủ từng bị chỉ trích dữ dội ở mùa giải trước vì phong độ kém.

Sesko tịt ngòi trước Man City. Ảnh: Reuters.

Trong suốt 80 phút thi đấu ở thất bại 0-3 của MU trước Man City tại vòng 4 Premier League, Sesko chỉ chạm bóng vỏn vẹn 20 lần, đáng nói không có tình huống nào trong vùng cấm.

Cơ hội duy nhất của anh đến từ một cú sút ở hiệp một nhưng dễ dàng bị thủ môn Gianluigi Donnarumma bắt gọn. Ngoài ra, chân sút người Slovenia chỉ thắng 3/9 pha tranh chấp và có 8/14 đường chuyền chính xác.

Đáng thất vọng hơn, biểu đồ nhiệt cho thấy vị trí xuất hiện thường xuyên của Sesko tại Etihad ngang hàng với các tiền vệ Bruno Fernandes và Manuel Ugarte, trong khi những hậu vệ cánh như Patrick Dorgu hay Noussair Mazraoui lại thường xuyên dâng cao hơn Sesko.

Điều này khiến mẫu trung phong điển hình như Sesko gần như mất hoàn toàn vai trò đe dọa khung thành Donnarumma.

Trên mạng xã hội, CĐV MU tỏ ra thông cảm cho Sesko nhưng cũng đầy lo lắng khi chứng kiến màn trình diễn của hàng công. Một fan viết: “Tôi thấy tội cho Sesko, cậu ấy đang bị biến thành một Hojlund thứ hai”. Người khác nhấn mạnh: “Hojlund không phải vấn đề. Nhìn vào Sesko hôm nay, rõ ràng anh ấy làm tốt mỗi lần có bóng, nhưng chẳng có sự hỗ trợ nào”.

Sau trận, HLV Ruben Amorim kêu gọi sự kiên nhẫn với Sesko: “Cậu ấy sẽ cảm nhận được rằng đây là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Chúng tôi cần giúp Sesko phát huy phẩm chất, nhưng điều đó cần thêm thời gian”.

Với chỉ một chiến thắng sau bốn vòng đấu, MU đang khởi đầu mùa giải đầy theo cách tồi tệ.

