Salah trở thành vấn đề của Liverpool

Liverpool đã hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng chỉ trong một mùa hè, nhưng trận thắng chật vật trước Burnley lại phơi bày một nghịch lý: Salah đang trở thành dấu hỏi lớn nhất.

Mo Salah bắt đầu bị ảnh hưởng bởi gánh nặng tuổi tác.

Liverpool bước vào mùa giải mới với tâm thế của một gã khổng lồ. Không chỉ bởi họ là nhà vô địch nước Anh, mà còn vì cách họ chi tiêu đầy ngạo nghễ trên thị trường chuyển nhượng. Florian Wirtz đến với giá kỷ lục, Hugo Ekitike cũng cập bến, và rồi Alexander Isak, bản hợp đồng 125 triệu bảng, đặt thêm một dấu chấm than.

Trong mắt các đối thủ, Liverpool dường như đang châm chọc phần còn lại của giải đấu. Họ đã sở hữu hàng công ghi 86 bàn mùa trước, vậy tại sao phải mua thêm một tiền đạo cắm?

Bóng dáng của Messi và Ronaldo cuối thời đỉnh cao

Câu trả lời xuất hiện ngay tại Turf Moor. Trước Burnley, đội bóng áo đỏ bế tắc đến khó tin. Ekitike đá trung phong nhưng chỉ nguy hiểm khi bó vào từ cánh. Wirtz mờ nhạt, còn Cody Gakpo mãi chỉ hợp với vai trò từ biên. Cả hệ thống thiếu hẳn một mũi nhọn để kết dính, và tất cả lại trông chờ vào Mohamed Salah. Nhưng ở tuổi 33, Salah không còn là chính mình.

Trận gặp Burnley là minh chứng rõ rệt. Anh không thắng bất kỳ pha tranh chấp nào, không qua người thành công, chỉ tạo ra đúng một cơ hội và không tung nổi cú sút nào trong suốt 90 phút. Chỉ đến khi đứng trên chấm phạt đền ở phút bù giờ, Salah mới ghi bàn, cứu Liverpool khỏi một trận hòa thất vọng.

Những con số ấy không chỉ phơi bày một màn trình diễn nhạt nhòa, mà còn đặt ra câu hỏi lớn: còn bao lâu nữa Salah có thể “giấu mình” sau ánh hào quang quá khứ?

Điều khiến câu chuyện trở nên gai góc là vị thế đặc biệt của Salah tại Anfield. Anh giống Lionel Messi ở Barcelona những năm cuối, hay Cristiano Ronaldo ở Manchester United giai đoạn 2021-2022: luôn là lựa chọn số một bất chấp phong độ ra sao.

HLV Arne Slot thừa nhận nghĩ đến mọi phương án thay người, kể cả rút Salah, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại: “Nếu bạn cần bàn thắng, bạn giữ Mo”. Đó là phản xạ tự nhiên của mọi HLV khi có trong tay một ngôi sao mang tính biểu tượng.

Mohamed Salah đã 33 tuổi.

Nhưng lịch sử cũng cho thấy: khi sự trung thành biến thành cố chấp, đội bóng thường phải trả giá. Barcelona từng khổ sở vì phụ thuộc Messi trong giai đoạn cuối, còn MU sụp đổ trong cảnh xoay quanh Ronaldo khi anh không còn đủ thể lực để gánh cả hệ thống. Liverpool có thể tránh lối mòn ấy nếu Slot dám đưa ra quyết định khó khăn - ưu tiên phong độ và tính cân bằng hơn là danh tiếng.

Isak - mảnh ghép xa xỉ nhưng cần thiết

Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của Isak trở thành lời giải. Anh là mẫu tiền đạo trung tâm toàn diện, vừa biết làm tường, vừa tạo không gian cho các vệ tinh. Điều mà Ekitike chưa kịp đem lại, Wirtz không phù hợp, còn Gakpo khó đáp ứng, Isak có thể mang đến ngay lập tức. Chỉ cần Isak đạt trạng thái sung mãn, Liverpool sẽ có một trục dọc rõ ràng, cho phép Slot xoay tua những mảnh ghép tấn công khác linh hoạt hơn.

Điều quan trọng là Isak không đến chỉ để “dự phòng” Salah. Anh đến để lấp đầy khoảng trống thực sự trong hệ thống: một điểm tựa trung phong. Sự xa xỉ biến thành nhu cầu. Và chính từ đây, Salah đối diện với tình thế chưa từng có - không còn bất khả xâm phạm.

Arne Slot đang có trong tay một đội hình hoàn hảo đến mức… thừa mứa. Đó là món quà nhưng cũng là bài toán hóc búa. Ông có thể giữ nguyên “công thức Salah” - tin vào kinh nghiệm, vào khả năng định đoạt khoảnh khắc. Nhưng ông cũng có thể bước sang hướng khác, mạnh dạn điều chỉnh, thậm chí gạt Salah ra khỏi vai trò trung tâm.

Sự xuất hiện của Isak có thể khiến vị trị Salah bị lung lay.

Liverpool chi hai lần phá kỷ lục để tăng cường hàng công. Nếu Salah cứ tiếp tục nhạt nhòa, việc anh bị đẩy lên ghế dự bị sẽ không còn là viễn cảnh xa vời. Ngược lại, nếu ngôi sao Ai Cập biết thích nghi, lùi sâu hoặc chuyển dịch vai trò, đội bóng sẽ có thêm phương án, vừa duy trì di sản của Salah, vừa mở ra không gian cho thế hệ mới.

Mùa giải mới chỉ vừa khởi đầu, nhưng những gì xảy ra ở Turf Moor đã là lời cảnh báo. Một tập thể mạnh nhất không phải là nơi danh tiếng được ưu tiên, mà là nơi phong độ được tôn trọng. Slot hiểu rõ điều đó. Ông có trong tay mảnh ghép Isak - chìa khóa để Liverpool tiến gần tới sự hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì thế, ông buộc phải đưa ra những quyết định khó tin.

Nếu làm đúng, Liverpool không chỉ thống trị mùa giải này mà còn có thể bước vào hàng ngũ những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. Và trong hành trình ấy, câu chuyện Salah - Isak có thể trở thành chương quan trọng nhất.