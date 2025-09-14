Tân binh đắt giá nhất Premier League lỡ hẹn trận ra mắt Liverpool

Liverpool sẽ không có sự phục vụ của bản hợp đồng bom tấn Alexander Isak trong cuộc chạm trán Burnley thuộc vòng 4 Premier League mùa 2025/26 tối 14/9.

Isak vẫn chưa có dịp ra sân tại Premier League mùa 2025/26.

Chân sút người Thụy Điển gia nhập “The Kop” từ Newcastle vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng với mức phí kỷ lục bóng đá Anh - 125 triệu bảng. Tuy nhiên, anh chưa chơi một trận chính thức nào kể từ vòng đấu hạ màn mùa trước và mới chỉ góp mặt vỏn vẹn 18 phút cho đội tuyển Thụy Điển trong loạt trận quốc tế vừa qua.

HLV Arne Slot của Liverpool lý giải quyết định gạt Isak khỏi danh sách đăng ký: “Cậu ấy bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải, khoảng ba đến bốn tháng tập luyện cùng đội. Giờ chúng tôi phải xây dựng thể lực lại từ đầu, trong khi lịch thi đấu rất dày. Đó là thách thức, nhưng Isak không đến đây chỉ để chơi vài tuần, mà là hợp đồng sáu năm. Chúng tôi cần kiên nhẫn”.

Nhà cầm quân người Hà Lan đồng thời gửi lời cảm ơn tới HLV tuyển Thụy Điển Jon Dahl Tomasson vì đã “bảo vệ” Isak trong loạt trận vừa qua: “Ông ấy có trong tay một trong những tiền đạo xuất sắc thế giới, nhưng khéo léo tiết chế để tránh nguy cơ chấn thương. Không phải HLV nào cũng sẵn sàng làm vậy”.

Slot cũng nhắn nhủ người hâm mộ Liverpool không nên kỳ vọng Isak lập tức ra sân đủ 90 phút trong mọi trận đấu. Thay vào đó, CLB sẽ đưa anh vào guồng một cách từ tốn, tùy vào thể trạng và yêu cầu chiến thuật.

Ở trận gặp Burnley diễn ra lúc 20h ngày 14/9, Liverpool giữ nguyên đội hình từng đánh bại Arsenal 1-0 vòng trước, với tân binh Hugo Ekitike tiếp tục lĩnh xướng hàng công.