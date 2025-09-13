Arteta: Liverpool tạo ra đội hình mạnh nhất Premier League

HLV Mikel Arteta thừa nhận Liverpool hiện là tập thể số một tại Ngoại hạng Anh sau khi chiêu mộ thêm Alexander Isak ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Mikel Arteta thừa nhận Liverpool quá mạnh.

Nhà đương kim vô địch phá kỷ lục CLB hai lần chỉ trong vài tuần: 116 triệu bảng cho Florian Wirtz từ Leverkusen và 125 triệu bảng cho Isak, nâng tổng chi tiêu lên hơn 400 triệu bảng. Dù vậy, mức chi ròng của Liverpool vẫn thấp hơn đôi chút so với Arsenal - đội mang về tám tân binh.

Sự đầu tư mạnh mẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả. Liverpool toàn thắng ba trận mở màn, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Arsenal trên sân Anfield ngay trước kỳ nghỉ quốc tế.

Arteta thẳng thắn: “Họ chắc chắn là đội mạnh nhất. Họ chiêu mộ được hai cầu thủ quyết định nhất của thị trường, Isak và Wirtz. Phần còn lại phụ thuộc vào chúng tôi, phải tìm cách nâng tầm bản thân để vượt qua họ”.

Arsenal kết thúc mùa trước với khoảng cách 10 điểm so với Liverpool. Khi được hỏi về khó khăn trong việc ngăn chặn đối thủ, Arteta nhấn mạnh: “Không chỉ Liverpool, mà cả giải đấu này đều ở mức cạnh tranh cực cao. Để vô địch, bạn phải duy trì sự ổn định và thắng rất nhiều trận. Cuộc đua sẽ là hành trình dài và khắc nghiệt với tất cả”.

Cuối tuần này, Arsenal trở lại sân nhà tiếp Nottingham Forest. Bukayo Saka vẫn ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo, nhưng tin vui là trung vệ William Saliba đã tập luyện trở lại sau chấn thương gặp ở Anfield và nhiều khả năng sẽ ra sân.