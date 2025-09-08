Sao Arsenal lập hat-trick gây sốt

Sau màn trình diễn chói sáng của Mikel Merino trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, các fan Arsenal đồng loạt kêu gọi HLV Mikel Arteta cân nhắc thay đổi chiến thuật.

Merino chơi hay trong chiến thắng 5-0 của tuyển Tây Ban Nha.

Tiền vệ 29 tuổi, cùng đồng đội Martin Zubimendi, tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 6-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 8/9. Merino lập hat-trick với đỉnh cao là siêu phẩm cứa lòng từ khoảng cách gần 20 mét bên ngoài vùng cấm.

Sau màn trình diễn chói sáng, cộng đồng fan Arsenal nhanh chóng kêu gọi Arteta thay đổi chiến thuật. Hiện HLV người Tây Ban Nha thường sử dụng 4-3-3, nhưng nhiều CĐV muốn thử nghiệm 4-4-2, với Merino đá tiền đạo cắm cùng tân binh Viktor Gyokeres.

"4-4-2 sẽ phù hợp, Merino và Gyokeres như cặp song sát". "Cho là tôi điên nhưng hãy đặt Merino đá cao nhất cùng Gyokeres", "Merino có thể đá tiền đạo với Gyokeres", "Merino có bản năng săn bàn"... là phản ứng chung của người hâm mộ. Thậm chí, một số ý kiến đề xuất Merino sát cánh với Kai Havertz chơi ngay phía sau Gyokeres, mở ra giải pháp tấn công mới đầy hứa hẹn cho "Pháo thủ".

Merino gia nhập Arsenal hè 2024. Ban đầu, anh không được kỳ vọng như các bản hợp đồng bom tấn nhưng chứng tỏ tầm quan trọng, đặc biệt khi đảm nhận vai trò tiền đạo cắm trong giai đoạn CLB thiếu hụt nhân sự.

Mùa này, Merino mới đá chính 1 trận ở Premier League sau khi Arteta thực hiện hàng loạt thương vụ chất lượng để nâng cấp đội hình Arsenal.