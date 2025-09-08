Bất cẩn bị rách môi, Haaland 'đổ lỗi' cho tiền vệ Arsenal

Khi trở về thi đấu vòng loại World Cup 2026, Erling Haaland phải khâu ba mũi ở miệng sau khi dính cú va chạm bất ngờ với… cửa xe buýt của đội tuyển Na Uy.

Haaland vừa trải qua tai nạn do bất cẩn.

Sự cố hy hữu xảy ra khi ngôi sao của Manchester City chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2026 gặp Moldova vào ngày 9/9. Trước đó, anh vừa ghi bàn thắng duy nhất giúp Na Uy đánh bại Phần Lan 1-0 trong trận giao hữu hôm 4/9.

Trong lúc bước xuống xe buýt để vào khách sạn của đội tại Oslo, Haaland đứng gần cửa khoang hành lý. Không may, cánh cửa bật mạnh trúng thẳng vào miệng, khiến tiền đạo 24 tuổi choáng váng và bật máu. Nhân chứng cho biết Haaland buột miệng chửi thề vì đau đớn.

Ngay lập tức, bác sĩ đội tuyển Ola Sand cùng cố vấn an ninh cấp cao Geir Ellefsen đưa anh vào trong để sơ cứu. Vết rách ở môi khiến Haaland phải khâu ba mũi. Sau đó, anh đăng một bức ảnh “tự sướng” lên mạng xã hội, khoe miệng đầy vết thương và hài hước viết: “Vừa bị cửa xe buýt hạ gục. 3 mũi khâu”.

Haaland khoe ảnh bị sưng môi

Khi một CĐV đùa hỏi liệu Haaland có bị ai đấm không, anh cũng chơi trò trả lời tung hứng. Một người khác nhanh trí nhắc tên Martin Odegaard, đồng đội ở tuyển Na Uy và là đội trưởng Arsenal - kình địch của Man City. Haaland lập tức “chốt hạ” bằng câu trả lời ngắn gọn: “Đúng rồi”.

Bất chấp tai nạn, Haaland vẫn hy vọng “chiến tích” mới trên môi sẽ trở thành bùa may mắn, giúp Na Uy tiếp tục chuỗi toàn thắng. Hiện đội tuyển của anh đứng đầu bảng I với bốn trận thắng liên tiếp, xếp trên Israel, Italy, Estonia và Moldova. Ngoài Haaland và Odegaard, Na Uy còn có nhiều gương mặt Premier League khác như Oscar Bobb, Sander Berge và Kristoffer Ajer.