Haaland đi vào lịch sử

Đêm 31/8, tiền đạo người Na Uy tạo hiệu suất ghi bàn chưa từng có khi chạm mốc 100 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Haaland tạo thống kê không ai sánh kịp.

Phút 33 trận gặp Brighton, Erling Haaland tận dụng pha bóng lộn xộn trong vùng cấm Brighton, chớp cơ hội cực nhanh mở tỷ số 1-0.

Theo Opta, đây là pha lập công thứ 88 của chân sút sinh năm 2000 tại Premier League. Với cùng 100 trận, không cầu thủ nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh làm tốt hơn Haaland. Thậm chí, một mình tiền đạo này còn ghi nhiều bàn hơn cả tập thể West Brom, khi CLB này chỉ có 86 bàn trong 100 trận đầu tiên ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Thành tích của Haaland cũng bỏ xa cây săn bàn vĩ đại nhất Premier League, Alan Shearer. Cựu tiền đạo Blackburn chỉ ghi 79 bàn trong 100 trận. Xếp sau lần lượt là Ruud van Nistelrooy (68 bàn), Sergio Aguero (64 bàn) và Andy Cole (63 bàn).

Bất chấp nỗ lực của Haaland, Man City vẫn có màn trình diễn dầy bất ổn và để thua ngược Brighton 1-2. HLV sinh năm 1993, Fabian Hürzeler trở thành cơn ác mộng của Pep Guardiola với thành tích bất bại (1 hòa, 2 thua).

Kết quả này khiến "The Citizens" giậm chân ở nửa sau bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm sau 3 vòng đấu. Nếu không sớm cải thiện thành tích, đội chủ sân Etihad sẽ sớm bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch mùa này. Sau kỳ nghỉ quốc tế, Man City sẽ bước ngay vào trận derby Manchester với MU trên sân nhà.