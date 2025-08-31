Man City thua ngược cay đắng

Tối 31/8, Man City để thua ngược cay đắng 1-2 trên sân Brighton trong trận cầu thuộc vòng 3 Premier League 2025/26.

Haaland không cứu nổi Man City.

Mùa giải chỉ mới bắt đầu, nhưng đội bóng của Pep Guardiola đang có dấu hiệu rơi vào khủng hoảng như năm ngoái. Man City đến làm khách trên sân Brighton trong bối cảnh vừa trải qua trận thua đáng xấu hổ 0-2 trước Tottenham ở vòng trước.

Ngay đầu trận, Man City đã thể hiện sức mạnh khi Haaland liên tiếp tung ra các pha dứt điểm. Phút 33, Haaland tận dụng pha bóng lộn xộn trong vùng cấm Brighton, chớp cơ hội cực nhanh mở tỷ số 1-0. Đây là thành quả xứng đáng với những nỗ lực dồn ép của đội khách từ đầu trận.

Song, kể từ sau bàn thắng này, đội khách chơi chùng xuống khó hiểu, trong khi Brighton chơi ngày một hay. Và việc Man City chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số khiến họ phải trả giá ở nửa cuối trận đấu.

Phút 67, Nunes để bóng chạm tay trong vùng cấm. Từ khoảng cách 11 m, lão tướng Milner không mắc sai lầm nào để gỡ hòa cho chủ nhà, khiến đội bóng cũ Man City ôm hận.

Milner dứt điểm thành công từ chấm phạt đền.

Ở tuổi 39, Milner trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từ ghi bàn từ chấm phạt đền trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Brighton vẫn cho thấy sự khó chịu quen thuộc, trong khi hàng thủ của Man City chơi cực kỳ lỏng lẻo. Đến phút 89, Man City nhận bàn thua nghiệt ngã khi Gruda thoát xuống dứt điểm vào lưới trống.

Hàng thủ dâng cao của đội khách phải trả giá trong tình huống này, khi các cầu thủ Brighton khai thác tốt các khoảng trống lộ ra.

Thất bại thứ hai liên tiếp khiến Man City rơi vào khủng hoảng ngay đầu mùa. Đội bóng của Pep rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, với chỉ 3 điểm sau 3 vòng.

Đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật

Thống kê đáng chú ý

- Man City bất bại trong 5 trận gần nhất trên sân khách tại Premier League, giữ sạch lưới trong mọi trận đấu đó.

- Trong 17 lần gần nhất 2 đội gặp nhau từ khi Brighton trở lại Premier League năm 2017, "Chim mòng biển" thua Man City tới 13 lần, chỉ thắng được đúng 2 trận.

- Brighton từng gây bất ngờ khi giành 4 điểm trước Man City mùa trước, trong đó có chiến thắng 2-1 tại sân Amex.

- Tuy nhiên, xét tổng thể, Man City vẫn vượt trội với 8 chiến thắng trong 11 lần gặp nhau gần nhất.