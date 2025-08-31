HLV Scott Parker tố VAR thiên vị MU

HLV trưởng Burnley không giấu được sự phẫn nộ sau khi đội bóng của ông thiếu chút nữa giành được một trận hòa trên sân Old Trafford ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Burnley thua cay đắng trên sân Manchester United.

Nói sau trận, HLV Parker bày tỏ sự thất vọng: “Tôi nghĩ các quyết định từ VAR thật khó chấp nhận. Theo hiểu biết của tôi, quyết định ban đầu trên sân là quan trọng nhất. Nếu trọng tài chính thay đổi quyết định, phải có điều gì đó rõ ràng và hiển nhiên".

Tối 30/8, tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/26, MU thắng 3-2 kịch tính trước Burnley với pha lập công quyết định từ chấm phạt đền của Bruno Fernandes ở phút bù giờ 90+3. Tình huống MU được hưởng phạt đền xuất phát từ việc Jaidon Anthony của Burnley bị cho kéo áo Amad Diallo khi cầu thủ này xâm nhập vòng cấm.

Ban đầu, trọng tài Sam Barrott không phát hiện lỗi trên sân, nhưng sau khi được VAR yêu cầu xem lại trên màn hình, ông đã quyết định trao penalty cho chủ nhà. "Tôi nghĩ Diallo ngã rất khéo trong tình huống đó để mang về phạt đền. Không sai, có một pha kéo áo từ Anthony (cầu thủ Burnley) trước đó, nhưng Jaidon cũng bị Diallo kéo áo trước, và rồi Anthony mới kéo lại", HLV Parker phân tích.

"Trọng tài chính không thổi phạt đền, các trợ lý trọng tài cũng không, trong khi họ chỉ cách 10 m. Một người ngồi trong xe tải, ở phòng VAR cách đó 160 km đã quyết định đảo ngược quyết định của trọng tài chính, để trao penalty cho Manchester United”, HLV trưởng Burnley phẫn nộ.