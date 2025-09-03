Haaland bức xúc

Erling Haaland bất bình với Bryne FK sau khi đội bóng cũ đơn phương chấm dứt hợp đồng với 3 cầu thủ mà không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào.

Haaland chỉ trích Bryne FK vì chấm dứt hợp đồng với 3 cầu thủ mà không có lý do rõ ràng.

Haaland bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại Bryne FK từ khi còn rất nhỏ. Anh gia nhập học viện CLB khi mới 5 tuổi và sớm gây ấn tượng, ra mắt đội một năm 15 tuổi trước khi chuyển đến Molde FK năm 2017.

Sau này, khi trở thành siêu sao, Haaland luôn đồng hành cùng đội bóng cũ. Anh từng tài trợ cho một nhóm CĐV đến xem trận đấu play-off của Bryne FK vào năm 2023, chi trả khoảng 12.000 bảng cho 200 người hâm mộ.

Tuy nhiên, sự việc gần đây khiến Haaland không thể giữ im lặng. Hôm 2/9, Bryne FK thông báo chấm dứt hợp đồng với Axel Kryger, Jens Husebe và Robert Undheim mà không có lý do chính đáng.

CLB hiện xếp thứ 14/16 tại giải VĐQG Na Uy xác nhận: "Chúng tôi đồng ý chấm dứt hợp đồng với Axel Kryger, Jens Husebo và Robert Undheim. Chúng tôi cảm ơn họ vì những đóng góp và chúc họ gặp nhiều thành công trong tương lai".

Sau khi thông tin được công bố, Haaland lên mạng xã hội thể hiện sự không hài lòng với quyết định của CLB cũ. Anh viết: "Hãy lên tiếng đi, Bryne FK. Cái quái gì đang diễn ra vậy?".

Một người theo dõi hỏi Haaland liệu anh có nên đi ngủ không, và Haaland đáp lại: "Có, tôi nên ngủ, nhưng có quá nhiều hỗn loạn ở CLB quê hương khiến tôi tức giận, nên giờ tôi không thể ngủ được".

Cá nhân Haaland vừa chạm mốc 100 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh với kỷ lục 86 bàn thắng. Chân sút 25 tuổi ghi bàn, song Man City thua ngược Brighton 1-2 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm 31/8.