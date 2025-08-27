Haaland đổi tên áo đấu

Erling Haaland khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định đổi tên in trên lưng áo đội tuyển Na Uy.

Erling Haaland khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định đổi tên in trên lưng áo đội tuyển Na Uy.

Bắt đầu từ loạt trận sắp tới, chân sút của Manchester City sẽ khoác chiếc áo số 9 với dòng chữ “Braut Haaland”, thay vì chỉ “Haaland” như trước đây. Đây không phải sự thay đổi ngẫu hứng. Trong văn hóa Na Uy, việc sử dụng cả họ của cha lẫn mẹ là tập quán lâu đời.

Với Haaland, “Braut” chính là họ mẹ - bà Gry Marita Braut, cựu VĐV điền kinh 7 môn phối hợp nổi tiếng những năm 1990. Cha anh, Alfie Haaland, cũng từng là ngôi sao Premier League khi khoác áo Man City giai đoạn 2000-2003.

Nói cách khác, cái tên mới trên áo tuyển Na Uy là sự gắn kết đầy đủ giữa hai nguồn cội thể thao trong gia đình tiền đạo 25 tuổi. HLV trưởng Stale Solbakken tỏ ra ủng hộ: “Đó vốn là tên thật của cậu ấy, chẳng có gì phức tạp cả. Tôi cũng chỉ mới biết chuyện này thôi”.

Trên thực tế, khi mới bùng nổ với 9 bàn thắng tại U20 World Cup 2019, Haaland từng được giới thiệu rộng rãi là Erling Braut Haaland. Tuy nhiên, trong suốt thời gian chơi bóng cho Salzburg, Dortmund và Man City, anh chỉ giữ tên “Haaland” trên áo đấu. Quyết định trở lại với tên gốc lần này vừa mang ý nghĩa cá nhân, vừa khẳng định niềm tự hào quê hương.

Tuyển Na Uy của Haaland đang bay cao.

Na Uy hiện bay cao tại vòng loại World Cup 2026 với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận. Họ sẽ đá giao hữu với Phần Lan ngày 4/9 trước khi chạm trán Moldova ngày 9/9. Haaland, với tên gọi mới trên áo, được kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt hàng công đưa đội nhà đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngoài sân cỏ, siêu sao Man City vẫn gây chú ý với bộ sưu tập siêu xe xa xỉ. Chỉ trong năm nay, Haaland lần lượt bổ sung Porsche 911 GT3, Ferrari 812 Superfast, thậm chí cả chiếc Bugatti Tourbillion hiếm có giá 4 triệu bảng. Tất cả nối dài danh sách vốn đã “khủng” với Aston Martin DBX, Mercedes Maybach, Audi RS6 Avant hay Rolls-Royce Cullinan.

Từ bàn thắng trên sân cỏ đến thú chơi xe ngoài đời, giờ đây Haaland lại thêm một điểm nhấn khác: cái tên “Braut Haaland” - sự kết hợp của truyền thống, gia đình và bản sắc dân tộc. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để khẳng định rằng anh không chỉ là cỗ máy ghi bàn, mà còn là gương mặt đại diện cho niềm tự hào Na Uy ở cả hiện tại lẫn tương lai.