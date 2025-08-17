Haaland tạo cột mốc đáng nhớ

Erling Haaland chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Manchester City tại Premier League dưới thời HLV Pep Guardiola.

Erling Haaland khẳng định vị thế như một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện tại.

Rạng sáng 17/8, Haaland lập cú đúp giúp Man City đánh bại chủ nhà Wolves ở vòng 1 Premier League. Nhờ thế, anh đạt cột mốc 87 bàn chỉ trong 98 trận chơi cho cho Manchester City, vượt qua Raheem Sterling (85 bàn trong 194 trận) và Sergio Agüero (82 bàn trong 125 trận), những người giữ kỷ lục ghi bàn trước đó dưới thời Guardiola.

Thành tích ấn tượng này cho thấy tốc độ ghi bàn đáng kinh ngạc của Haaland, giúp anh nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi gia nhập Man City vào mùa hè 2022.

Tính đến trận mở màn mùa giải 2025/26 gặp Wolves, Haaland đạt tỷ lệ ghi trung bình 0,89 bàn/trận, cao nhất trong lịch sử Premier League cho các cầu thủ chơi ít nhất 50 trận (FotMob). Chân sút tuyển Na Uy cũng chỉ cần 98 trận để vượt qua thành tích của Agüero và Sterling.

Cần nhớ rằng Sterling từng ghi 85 bàn trong 194 trận Premier League dưới thời Guardiola trong 6 năm (2016-2022). Trong khi đó, huyền thoại của Man City, Agüero ghi 82 bàn trong 125 trận Premier League trong 5 năm dưới thời Guardiola (2016-2021), với tỷ lệ 0,66 bàn/trận.

Với mùa giải 2025/26 vừa khởi tranh, Haaland đang cho thấy phong độ ấn tượng và hứa hẹn sẽ còn viết tiếp lịch sử của Man City lẫn bóng đá Anh.