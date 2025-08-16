Địa chấn tại Premier League

Đêm 16/8, tân binh Sunderland nhấn chìm West Ham 3-0 ở vòng 1 Premier League, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sunderland khởi đầu thăng hoa trong ngày trở lại Premier League.

Phút 61, Eliezer Mayenda bật cao đón quả tạt từ cánh trái, trước khi đánh đầu lái bóng vào góc xa, hạ gục thủ thành Mads Hermansen. Đến phút 73, mành lưới của "Búa tạ" một lần nữa rung lên, tiếp tục sau một pha không chiến của cầu thủ chủ nhà. Đến lượt Daniel Ballard bật cao dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Sunderland.

Cơn ác mộng của West Ham chưa dừng lại. Đến phút 90+2, mành lưới West Ham rung lên lần thứ 3 sau cú đặt lòng kỹ thuật của cầu thủ vào sân thay người Wilson Isidor.

Sau 8 năm, người hâm mộ "Mèo đen" mới lại được tận hưởng niềm vui chiến thắng tại giải Ngoại hạng Anh. Đây còn là lần đầu tiên sau tròn một thập kỷ, đội chủ sân Ánh sáng thắng 3-0 tại giải đấu cao nhất xứ sương mù. Chiến thắng đậm trong ngày mở màn thậm chí còn giúp thầy trò huấn luyện viên Regis Le Bris tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League 2025/26.

Trong khi đó, khởi đầu thảm họa khiến HLV Graham Potter bị đặt dấu hỏi về tương lai. West Ham cầm bóng vượt trội nhưng quá yếu kém trong khâu triển khai tấn công, để rồi trả giá đắt bằng 3 bàn thua bởi màn trình diễn lỏng lẻo nơi hàng thủ.

Ở vòng tiếp theo, Sunderland sẽ chạm trán một CLB mới lên hạng khác là Burnley, trong khi West Ham đối mặt thử thách khó khăn mang tên Chelsea.