Real muốn đổi Vinicius lấy Haaland

Real Madrid được cho là ấp ủ ý định sở hữu hàng công trong mơ với Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Vinicius và Haaland sẽ đổi chỗ?

Vinicius nhiều lần khẳng định mong muốn gắn bó với sân Bernabeu, nhưng quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng lại lâm vào bế tắc bởi yêu cầu lương bổng quá cao. Chính sự giằng co này đã mở ra kịch bản bất ngờ: Real Madrid cân nhắc dùng Vinícius như một quân bài trong thương vụ đổi lấy Erling Haaland từ Manchester City vào mùa hè 2026.

Theo Fichajes, Chủ tịch Florentino Perez hiểu rằng sự xuất hiện của Mbappe giúp hàng công Real lột xác, nhưng đội hình vẫn thiếu một trung phong cắm thực thụ. Ông coi Erling Haaland chính là mảnh ghép còn thiếu. Tiền đạo người Na Uy từ lâu bày tỏ khao khát gia nhập Real và khả năng sát cánh cùng Mbappe được xem là viễn cảnh có thể xảy ra.

Trong khi đó, Vinicius đang trải qua giai đoạn không mấy thăng hoa. Dưới thời HLV Xabi Alonso, anh buộc phải thích nghi với hệ thống chiến thuật mới, tập trung nhiều hơn cho pressing và hỗ trợ phòng ngự. Dù vẫn là nhân tố quan trọng, nhưng hiệu suất tấn công của anh đã giảm đáng kể.

Áp lực giữ suất đá chính cùng những yêu cầu gia hạn hợp đồng chưa rõ ràng khiến ban lãnh đạo Real không loại trừ khả năng chia tay anh để phục vụ một thương vụ chiến lược.

Về phía Manchester City, Pep Guardiola luôn đánh giá cao mẫu cầu thủ giàu tốc độ, kỹ thuật và có khả năng đột phá như Vinícius. Nếu thương vụ này thành công, đội bóng Anh sẽ sở hữu một ngôi sao có thể thích nghi ở cả hai cánh, tạo ra phương án tấn công mới mẻ trong bối cảnh tương lai của Haaland không còn chắc chắn.