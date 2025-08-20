Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dấu chấm hết cho Rodrygo

  • Thứ tư, 20/8/2025 16:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo ESPN, Rodrygo khả năng cao rời Real Madrid trong bối cảnh không được HLV Xabi Alonso trọng dụng và Man City thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ.

Rodrygo khả năng cao chia tay Real Madrid hè này.

Man City ưu tiên chiêu mộ Rodrygo khi Pep Guardiola thiếu các phương án tấn công biên do Savinho khả năng gia nhập Tottenham mùa hè này. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận Rodrygo sẵn sàng chia tay Real Madrid.

Trong trận mở màn La Liga mùa giải 2025/26 thắng 1-0 trước Osasuna sáng 20/8, Rodrygo không được ra sân. Việc không được HLV Xabi Alonso không sử dụng làm dấy lên những câu hỏi về vị trí của Rodrygo trong đội hình CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Dù Real Madrid gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và phải chờ đến hiệp 2 mới có bàn thắng từ Kylian Mbappe trên chấm phạt đền, Rodrygo vẫn ngồi dự bị cả trận. Trước đó, cầu thủ người Brazil cũng chỉ góp mặt trong 92 phút tại FIFA Club World Cup 2025.

Việc HLV Alonso đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ khác, đặc biệt tân binh Franco Mastantuono là dấu hiệu cho thấy Rodrygo không có tương lai ở sân Bernabeu. Anh có thể sẽ chuyển đến một đội bóng mới trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Rodrygo hiện còn giao kèo với Real Madrid đến tháng 6/2028, nhưng cầu thủ cũng khá bất mãn khi liên tục ngồi dự bị. The Times tiết lộ "Los Blancos" muốn thu về 100 triệu euro cho thương vụ này.

HLV Osasuna: 'Chúng tôi bị thổi oan phạt đền trước Real'

Sau trận đấu Osasuna thua Real Madrid 0-1 tại vòng mở màn La Liga mùa giải mới rạng sáng nay, HLV Alessio Lisci rất bức xúc về bàn thua trên chấm 11 mét.

9 giờ trước

Mbappe làm Real Madrid mạnh hơn… hay yếu đi?

Xabi Alonso đến Real Madrid không chỉ là giải pháp tình thế mà còn mang theo kỳ vọng tạo ra cuộc cách mạng tại sân Bernabeu trong mùa giải mới.

10 giờ trước

Atletico chốt giá mua Kubo

Atletico Madrid bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến Takefusa Kubo, ngôi sao đang thi đấu cho Real Sociedad.

10 giờ trước

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Minh Nghi

Rodrygo rời Real Mourinho Kylian Mbappe Rodrygo Man City Real

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý