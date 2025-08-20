Dấu chấm hết cho Rodrygo

Theo ESPN, Rodrygo khả năng cao rời Real Madrid trong bối cảnh không được HLV Xabi Alonso trọng dụng và Man City thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ.

Rodrygo khả năng cao chia tay Real Madrid hè này.

Man City ưu tiên chiêu mộ Rodrygo khi Pep Guardiola thiếu các phương án tấn công biên do Savinho khả năng gia nhập Tottenham mùa hè này. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận Rodrygo sẵn sàng chia tay Real Madrid.

Trong trận mở màn La Liga mùa giải 2025/26 thắng 1-0 trước Osasuna sáng 20/8, Rodrygo không được ra sân. Việc không được HLV Xabi Alonso không sử dụng làm dấy lên những câu hỏi về vị trí của Rodrygo trong đội hình CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Dù Real Madrid gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và phải chờ đến hiệp 2 mới có bàn thắng từ Kylian Mbappe trên chấm phạt đền, Rodrygo vẫn ngồi dự bị cả trận. Trước đó, cầu thủ người Brazil cũng chỉ góp mặt trong 92 phút tại FIFA Club World Cup 2025.

Việc HLV Alonso đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ khác, đặc biệt tân binh Franco Mastantuono là dấu hiệu cho thấy Rodrygo không có tương lai ở sân Bernabeu. Anh có thể sẽ chuyển đến một đội bóng mới trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Rodrygo hiện còn giao kèo với Real Madrid đến tháng 6/2028, nhưng cầu thủ cũng khá bất mãn khi liên tục ngồi dự bị. The Times tiết lộ "Los Blancos" muốn thu về 100 triệu euro cho thương vụ này.