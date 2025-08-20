Atletico chốt giá mua Kubo

Atletico Madrid bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến Takefusa Kubo, ngôi sao đang thi đấu cho Real Sociedad.

Atletico muốn có Kubo.

Fichajes cho biết Atletico gửi đề nghị chính thức đến Sociedad với giá 35 triệu euro cộng với thủ môn trẻ Carlos Marin. Tuy nhiên, Sociedad không ngồi vào bàn đàm phán nếu mức phí đưa ra dưới 60 triệu euro, gần với điều khoản giải phóng của Kubo.

HLV Diego Simeone mong muốn cải thiện hàng công, đặc biệt là sau sự ra đi của Yannick Carrasco và phong độ kém của các tiền vệ cánh khác. Sự xuất hiện của Kubo được xem là "chìa khóa" để khôi phục sự cân bằng và tốc độ cho đội bóng.

Ở tuổi 23, Kubo có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại La Liga và đã chứng tỏ khả năng. Tại La Liga mùa trước, anh ra sân 39 trận, ghi 8 bàn và kiến tạo 7 lần, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Sociedad.

Theo Fichajes, Atletico không thể chi tiêu quá mạnh tay ở vụ Kubo do lo ngại vượt quá giới hạn tài chính tại La Liga. Việc đưa thêm thủ thành Carlos Marín vào thương vụ có thể giúp giảm phí chuyển nhượng, giúp thương vụ trở nên suôn sẻ hơn.

Ngoài Atletico, Tottenham, Paris Saint-Germain và AC Milan cũng theo dõi sát sao Kubo.

Hôm 17/8, Kubo ghi bàn quan trọng giúp Sociedad có trận hòa 1-1 trước Valencia tại vòng 1 La Liga mùa 2025/26.

