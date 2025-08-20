Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Atletico chốt giá mua Kubo

  Thứ tư, 20/8/2025 07:25 (GMT+7)
Atletico Madrid bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến Takefusa Kubo, ngôi sao đang thi đấu cho Real Sociedad.

Fichajes cho biết Atletico gửi đề nghị chính thức đến Sociedad với giá 35 triệu euro cộng với thủ môn trẻ Carlos Marin. Tuy nhiên, Sociedad không ngồi vào bàn đàm phán nếu mức phí đưa ra dưới 60 triệu euro, gần với điều khoản giải phóng của Kubo.

HLV Diego Simeone mong muốn cải thiện hàng công, đặc biệt là sau sự ra đi của Yannick Carrasco và phong độ kém của các tiền vệ cánh khác. Sự xuất hiện của Kubo được xem là "chìa khóa" để khôi phục sự cân bằng và tốc độ cho đội bóng.

Ở tuổi 23, Kubo có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại La Liga và đã chứng tỏ khả năng. Tại La Liga mùa trước, anh ra sân 39 trận, ghi 8 bàn và kiến tạo 7 lần, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Sociedad.

Theo Fichajes, Atletico không thể chi tiêu quá mạnh tay ở vụ Kubo do lo ngại vượt quá giới hạn tài chính tại La Liga. Việc đưa thêm thủ thành Carlos Marín vào thương vụ có thể giúp giảm phí chuyển nhượng, giúp thương vụ trở nên suôn sẻ hơn.

Ngoài Atletico, Tottenham, Paris Saint-Germain và AC Milan cũng theo dõi sát sao Kubo.

Hôm 17/8, Kubo ghi bàn quan trọng giúp Sociedad có trận hòa 1-1 trước Valencia tại vòng 1 La Liga mùa 2025/26.

    Valencia

    Valencia là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Tây Ban Nha, thuộc thành phố Valencia. Hiện câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch bóng đá La Liga và là một trong những câu lạc bộ bóng đá giàu thành tích nhất Tây Ban Nha. Valencia CF đã giành được 6 chức vô địch La Liga, 7 cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 3 cúp UEFA, 1 cúp C2 và 2 Siêu cúp bóng đá châu Âu.

    • Thành lập: 1919
    • Sân vận động: Mestalla, Valencia, Tây Ban Nha

