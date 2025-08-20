Newcastle không khoan nhượng với Isak

Sáng 20/8, Newcastle United khẳng định không bán Alexander Isak sau khi tiền đạo này công khai chỉ trích đội bóng chủ quản trên mạng xã hội.

Newcastle liên tiếp nhấn mạnh Isak không phải để bán.

Trong thông báo, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh khẳng định tiền đạo người Thụy Điển vẫn còn ràng buộc hợp đồng và chưa từng có bất kỳ cam kết nào cho phép anh ra đi trong mùa hè này.

"Chúng tôi muốn giữ chân những cầu thủ hay nhất, đồng thời cũng hiểu họ có những mong muốn riêng. Tuy nhiên, mọi quyết định đều phải dựa trên lợi ích cao nhất của CLB, đội bóng và người hâm mộ. Điều kiện để xem xét một thương vụ chuyển nhượng hè này chưa hề xuất hiện, và chúng tôi không thấy khả năng điều đó xảy ra", Newcastle nhấn mạnh.

CLB cũng gửi thông điệp trấn an: "Newcastle là một đội bóng tự hào với truyền thống lâu đời, luôn giữ tinh thần gia đình. Isak vẫn là một phần của gia đình này và sẽ được chào đón trở lại khi cậu ấy sẵn sàng tập luyện cùng đồng đội".

Trước đó, Isak viết: "Khi những lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị mất đi, mối quan hệ không thể tiếp tục. Thay đổi là cần thiết, vì lợi ích của mọi người, không chỉ riêng tôi".

Liverpool từng đưa ra lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng cho Isak nhưng bị Newcastle thẳng thừng từ chối. "The Kop" vẫn tin rằng Newcastle sẽ nhượng bộ nếu nhận đủ 130 triệu bảng, mức giá kỷ lục chuyển nhượng tại Anh.

Mọi thứ sẽ kịch tính hơn khi Newcastle tiếp đón Liverpool trên sân St James’ Park cuối tuần này, trong bối cảnh tương lai của Isak trở thành tâm điểm chú ý.