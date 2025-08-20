Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Newcastle không khoan nhượng với Isak

  • Thứ tư, 20/8/2025 07:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 20/8, Newcastle United khẳng định không bán Alexander Isak sau khi tiền đạo này công khai chỉ trích đội bóng chủ quản trên mạng xã hội.

Newcastle liên tiếp nhấn mạnh Isak không phải để bán.

Trong thông báo, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh khẳng định tiền đạo người Thụy Điển vẫn còn ràng buộc hợp đồng và chưa từng có bất kỳ cam kết nào cho phép anh ra đi trong mùa hè này.

"Chúng tôi muốn giữ chân những cầu thủ hay nhất, đồng thời cũng hiểu họ có những mong muốn riêng. Tuy nhiên, mọi quyết định đều phải dựa trên lợi ích cao nhất của CLB, đội bóng và người hâm mộ. Điều kiện để xem xét một thương vụ chuyển nhượng hè này chưa hề xuất hiện, và chúng tôi không thấy khả năng điều đó xảy ra", Newcastle nhấn mạnh.

CLB cũng gửi thông điệp trấn an: "Newcastle là một đội bóng tự hào với truyền thống lâu đời, luôn giữ tinh thần gia đình. Isak vẫn là một phần của gia đình này và sẽ được chào đón trở lại khi cậu ấy sẵn sàng tập luyện cùng đồng đội".

Trước đó, Isak viết: "Khi những lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị mất đi, mối quan hệ không thể tiếp tục. Thay đổi là cần thiết, vì lợi ích của mọi người, không chỉ riêng tôi".

Liverpool từng đưa ra lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng cho Isak nhưng bị Newcastle thẳng thừng từ chối. "The Kop" vẫn tin rằng Newcastle sẽ nhượng bộ nếu nhận đủ 130 triệu bảng, mức giá kỷ lục chuyển nhượng tại Anh.

Mọi thứ sẽ kịch tính hơn khi Newcastle tiếp đón Liverpool trên sân St James’ Park cuối tuần này, trong bối cảnh tương lai của Isak trở thành tâm điểm chú ý.

Isak nổi giận với Newcastle

Ngôi sao Alexander Isak vừa gây chấn động khi công khai chỉ trích Newcastle United.

4 giờ trước

Báo động với Newcastle

Không có Alexander Isak trong đội hình xuất phát 6 trận gần nhất, Newcastle United chưa thắng nổi trận nào ở Premier League.

21:36 16/8/2025

Isak từ chối đề nghị nâng lương của Newcastle

Alexander Isak không có ý định tiếp tục chơi cho Newcastle, bất chấp việc ban lãnh đạo đội bóng đã đưa ra giải pháp mới.

06:27 15/8/2025

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Minh Nghi

Newcastle từ chối Isak Mourinho Newcastle Newcastle Liverpool Isak

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý