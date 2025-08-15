Isak từ chối đề nghị nâng lương của Newcastle

Alexander Isak không có ý định tiếp tục chơi cho Newcastle, bất chấp việc ban lãnh đạo đội bóng đã đưa ra giải pháp mới.

Isak từ chối nhiều lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Newcastle.

Theo The Times, Isak công khai bày tỏ mong muốn gia nhập Liverpool và từ chối mọi nỗ lực gia hạn hợp đồng từ Newcastle. Cầu thủ hiện nhận mức lương 130.000 bảng/tuần ở Newcastle, và ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng nâng cho anh thu nhập lên mức 200.000 bảng/tuần.

Nếu đồng ý với đề nghị từ Newcastle, Isak sẽ trở thành cầu thủ lương cao nhất của CLB và phá vỡ cấu trúc lương hiện tại của Newcastle. Người nhận lương cao nhất tại sân St. James Park là tiền vệ Bruno Guimaraes, với 160.000 bảng mỗi tuần.

Tuy nhiên, việc Liverpool gửi lời đề nghị với mức lương hậu hĩnh hơn, có thể lên tới 250.000 bảng/tuần khiến Isak từ chối mọi nỗ lực gia hạn hợp đồng từ Newcastle. Trước đó, hồi đầu hè, tiền đạo 25 tuổi từng cảm thấy thất vọng vì câu lạc bộ không thực hiện lời hứa trao cho anh một bản hợp đồng mới với mức lương hấp dẫn hơn.

Anh còn hợp đồng với Newcastle đến năm 2028. Chân sút người Thụy Điển tuyên bố không muốn ra sân trong trận mở màn Premier League 2025/26 của Newcastle trước Aston Villa vào ngày 16/8, nhấn mạnh quyết tâm chuyển đến Anfield trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9.

The Athletic tiết lộ Isak thậm chí không có ý định ra sân cho Newcastle ở vòng 2 Premier League, dự kiến diễn ra vào tuần sau.