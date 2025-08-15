Premier League sôi sục vì Lee Kang-in

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bàn thắng tuyệt đẹp trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2025 của Lee Kang-in khiến anh tiếp tục nhận sự quan tâm từ các đội bóng Premier League.

Sự quan tâm từ các đội Premier League phản ánh giá trị ngày càng tăng của Lee.

Theo RMC, Manchester United, Crystal Palace, Nottingham Forest và Aston Villa đã liên hệ với Paris Saint-Germain để hỏi về tiền vệ người Hàn Quốc. Các CLB Premier League theo dõi ngôi sao 24 tuổi từ lâu, và màn trình diễn của anh ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2025 khiến mọi thứ thuyết phục hơn.

Phút 84, Lee Kang-in tung cú sút xa chân trái hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2, trước khi Goncalo Ramos gỡ hòa 2-2 và PSG thắng 4-3 trên chấm phạt đền. Bàn thắng của tiền vệ người Hàn Quốc là điểm nhấn nổi bật nhất của trận, khắc tên anh vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc.

Về phần Paris Saint-Germain, CLB nước Pháp sẵn sàng để Lee Kang-in rời đội nếu thu về được khoản tiền từ 30-40 triệu euro. Số tiền này không lớn, hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của các CLB Premier League.

Các nguồn tin tiết lộ với Le Parisien rằng đại diện của Lee Kang-in tiến hành thảo luận với nhiều đội bóng tại Premier League, và cầu thủ này cũng hào hứng với khả năng chuyển đến Anh chơi bóng.

Lee Kang-in ký hợp đồng 5 năm với PSG vào mùa hè năm 2023, giành được hai danh hiệu Ligue 1, nhiều thời điểm gây ấn tượng ở vai trò tiền vệ công hoặc "tiền đạo ảo". Tuy nhiên, mũi nhọn người Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian thi đấu ở nửa sau mùa giải vừa qua.

