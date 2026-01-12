Tiền thưởng vô địch của Barcelona

Barcelona bỏ túi số tiền lớn sau khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 3-2 ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha rạng sáng 12/1.

Barcelona kiếm bộn tiền nhờ chức vô địch. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF), Barcelona thu về khoảng 6 triệu euro nhờ chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha. Con số này bao gồm 4 triệu euro tiền tham dự giải và 2 triệu euro tiền thưởng thành tích.

Á quân Real Madrid bỏ túi 5,4 triệu euro, trong khi hai đội dừng bước ở bán kết là Atletico Madrid và Athletic Bilbao mỗi đội nhận 4,8 triệu euro. So với mùa trước, mức thưởng này cho thấy sự điều chỉnh hợp lý hơn, giúp các đội không vào chung kết vẫn có nguồn thu đáng kể.

Không chỉ mang lại lợi ích cho các CLB, Siêu cúp Tây Ban Nha còn đem về cho RFEF tổng doanh thu lên tới 51 triệu euro. Trong đó, khoảng 26 triệu euro được tái đầu tư cho sự phát triển bóng đá, đặc biệt là các giải hạng Nhất, hạng Nhì và các hạng đấu thấp hơn.

Nguồn thu này đến từ tài trợ, bản quyền truyền hình và hợp đồng tổ chức trị giá khoảng 40 triệu euro với Saudi Arabia.

Chiến thắng trước Real Madrid rạng sáng 12/1 giúp Barcelona lần đầu tiên kể từ năm 2011 bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha, qua đó khẳng định vị thế và bản lĩnh của đội bóng xứ Catalan trong những trận cầu lớn.

Cầu thủ Barca bị bạn gái Rashford từ chối hôn Roony Bardghji muốn bạn gái Marcus Rashford trao nụ hôn xã giao nhưng bị từ chối khi cả ba tới tham dự một sự kiện bóng rổ ở Barcelona.