Arsenal thuê chuyên gia ném biên giữ kỷ lục thế giới

  Thứ hai, 12/1/2026 04:28 (GMT+7)
  • 04:28 12/1/2026

Arsenal bổ sung Thomas Gronnemark, cựu HLV chuyên trách các tình huống ném biên của Liverpool, vào đội ngũ huấn luyện trong phần còn lại của mùa giải.

Ở Liverpool, Gronnenmark giúp các cầu thủ Liverpool thực hiện những cú ném xa, lực mạnh.

Gronnemark từng lập kỷ lục thế giới với cú ném biên dài 51,33 m và giúp Andy Robertson tăng khoảng cách ném từ 19 m lên 27 m tại Liverpool. Thành công mà Jurgen Klopp mang lại cho Liverpool trong giai đoạn 2018-2023 không thể thiếu sự giúp sức của trợ lý Gronnemark.

Vốn rất mạnh ở các tình huống cố định, việc "Pháo thủ" tiếp tục mang về thêm một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này cho thấy tham vọng của HLV Mikel Arteta. Từ đầu mùa, Arsenal ghi tới 14 bàn từ tình huống cố định, cao nhất nước Anh.

Gronnemark trước đây là VĐV đội tuyển xe trượt băng Đan Mạch, nhưng lại từng nắm giữ kỷ lục thế giới về cú ném biên xa nhất (51,33 m). Đó là lý do ông được Klopp mời về làm trợ lý. Kể từ khi Gronnemark đến làm trợ lý tại Liverpool, "The Kop" cải thiện đáng kể khả năng ném biên.

Khi còn làm việc ở Đức, Gronnemark cũng tiết lộ việc ông giúp hậu vệ Andreas Poulsen của Borussia Mönchengladbach có thể ném biên xa lên đến 14 m. Theo HLV người Đan Mạch, hầu hết cầu thủ chuyên nghiệp không có những cú ném biên thông minh. Nhưng trong bóng đá hiện đại, ném biên đang ngày một trở nên quan trọng hơn.

