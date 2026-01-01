Những bản hợp đồng thất vọng nhất Premier League mùa này

Isak chỉ còn là cái bóng của chính mình từ khi khoác áo Liverpool. Chấn thương trung phong người Thuỵ Điển gặp phải trước Tottenham cuối tháng vừa qua một lần nữa khiến Liverpool không thể có sự phục vụ của ngôi sao đắt giá trong vài tháng tới.