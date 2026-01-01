Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những bản hợp đồng thất vọng nhất Premier League mùa này

Alexander Isak hay Benjamin Sesko chưa đáp ứng kỳ vọng từ đầu mùa dù sở hữu mức phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng.

Isak chỉ còn là cái bóng của chính mình từ khi khoác áo Liverpool. Chấn thương trung phong người Thuỵ Điển gặp phải trước Tottenham cuối tháng vừa qua một lần nữa khiến Liverpool không thể có sự phục vụ của ngôi sao đắt giá trong vài tháng tới.

Benjamin Sesko được xem là tiền đạo hàng đầu châu Âu khi đến Old Trafford, nhưng cho đến lúc này, cầu thủ người Slovenia chưa thể hiện được khả năng. Chỉ 2 bàn thắng trong 15 lần ra sân là một con số khiêm tốn với Sesko.
Anthony Elanga được Newcastle United mua về từ Nottingham Forest với giá 55 triệu bảng như một sự nâng cấp ở cánh phải, nhưng anh chậm thích nghi tại Tyneside. Dù được kỳ vọng và cho ra sân thường xuyên hồi đầu mùa, Elanga nhanh chóng mất vị trí đá chính khi HLV Eddie Howe hiện tại tin tưởng Jacob Murphy hơn.
Jamie Gittens chủ yếu ngồi dự bị tại Stamford Bridge bất chấp mức phí chuyển nhượng lên tới 52 triệu bảng. Gittens chỉ mới ra sân bốn lần tại Premier League mùa này.

Thierno Barry chỉ mới ghi được một bàn thắng cho Everton tại Premier League mùa này và đang gây thất vọng lớn.
Milos Kerkez được Liverpool mua về với giá 40 triệu bảng như sự thay thế dài hạn cho hậu vệ trái Andy Robertson. Song, hậu vệ này gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ từng khiến anh nổi bật tại Bournemouth.

