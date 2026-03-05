Aston Villa thua tan nát

Rạng sáng 5/3, Aston Villa bị Chelsea vùi dập 1-4 ngay trên sân nhà ở vòng 29 Premier League.

Joao Pedro thăng hoa.

Joao Pedro có đêm thi đấu rực sáng nhất kể từ khi cập bến Stamford Bridge khi lập cú hat-trick đầu tiên tại Premier League, giúp Chelsea đánh bại Aston Villa 4-1 ngay tại Villa Park. Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Liam Rosenior thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Champions League.

Aston Villa nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn mở tỷ số chỉ sau 3 phút. Từ pha phối hợp bên cánh phải, Leon Bailey kiến tạo để Douglas Luiz đánh gót kỹ thuật, làm bó tay thủ thành Filip Jorgensen.

Tuy nhiên, Chelsea không hề nao núng. Sau những pha hãm thành liên tiếp với dấu ấn của Pedro và Cole Palmer, đội khách tìm được bàn gỡ khi Pedro băng vào đệm bóng cận thành từ đường chuyền dọn cỗ của Malo Gusto.

Hiệp một khép lại với bước ngoặt quan trọng. Ollie Watkins từng đưa bóng vào lưới Chelsea nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị sít sao.

Và ngay trong thời gian bù giờ, Pedro khiến sân Villa Park chết lặng bằng cú lốp bóng tinh tế qua đầu Emiliano Martínez, hoàn tất cú đúp và đưa Chelsea vượt lên dẫn trước.

Aston Villa hụt hơi.

Sang hiệp hai, Chelsea càng chơi càng hưng phấn. Cole Palmer nâng tỷ số lên 3-1 sau tình huống dứt điểm nhanh trong vòng cấm.

Đỉnh cao của màn trình diễn đến khi Palmer chọc khe tinh tế cho Alejandro Garnacho, trước khi cầu thủ này kiến tạo để Pedro hoàn tất cú hat-trick ấn tượng. Dưới thời HLV mới, cầu thủ người Brazil đạt phong độ cao khi góp công vào 14 bàn (10 bàn, 4 kiến tạo).

Dù Garnacho bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số, chiến thắng 4-1 vẫn là lời khẳng định sức mạnh của Chelsea. Trong khi đó, Villa tiếp tục sa sút với chỉ một chiến thắng trong 6 trận sân nhà gần nhất, khiến tham vọng dự Champions League của họ bị đặt trước dấu hỏi lớn.

