Man City gục ngã, cuộc đua vô địch dần ngã ngũ

Rạng sáng 5/3, Man City gây thất vọng khi bị Nottingham cầm hòa 2-2 ở vòng 29 Premier League.

Erling Haaland bất lực.

Trận hòa bạc nhược khiến Man City bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Lúc này, CLB chủ sân Etihad đã kém Arsenal 7 điểm. Ngay cả khi thắng trận đá bù, thậm chí là cả màn đối đầu trực tiếp với Arsenal, thầy trò Pep Guardiola cũng không thể chiếm ngôi đầu.

Ở chiều ngược lại, Nottingham giành điểm quý giá để giữ vị trí trong nhóm an toàn. "The Tricky Trees" có 28 điểm, đứng thứ 17, xếp trên West Ham nhờ hơn hiệu số.

Trên sân nhà, Man City hai lần vượt lên dẫn trước. Antoine Semenyo mở tỷ số ở phút 31, nâng tổng số bàn của cựu cầu thủ Bournemouth kể từ khi cập bến Etihad lên con số 7. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo đã tạo điều kiện cho Morgan Gibbs-White gỡ hòa ở đầu hiệp hai.

Dù Rodri đánh đầu hiểm hóc, tái lập thế dẫn bàn ở phút 62, chủ nhà vẫn không thể giành 3 điểm, khi Elliot Anderson gỡ hòa 2-2 cho Nottingham ở phút 76.

Những phút cuối, Erling Haaland nỗ lực đột phá và có hai lần bị đẩy ngã trong vùng cấm. Dù vậy, cả hai lần trọng tài chính đều từ chối cho Man City hưởng phạt đền.

21 cú sút được "The Citizens" tung ra nhưng hiệu quả cũng chỉ ngang đội khách, những người chỉ có 9 cơ hội trong cả trận. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Pep Guardiola lầm lũi tiến vào đường hầm, bởi ông biết Man City đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch mùa này.

