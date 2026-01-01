Dàn sao có thể đổi CLB trong tháng này

Marc Guehi sẽ hết hợp đồng với Crystal Palace vào mùa hè tới, do đó anh được phép đàm phán với bất kỳ CLB nào kể từ tháng 1. Để tránh mất trắng Guehi, Palace có thể bán cầu thủ ngay trong tháng này nhằm thu về mức phí chuyển nhượng đáng kể.