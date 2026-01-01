Dàn sao có thể đổi CLB trong tháng này

|
Những lùm xùm tại Liverpool của Mohamed Salah khiến các CLB Saudi Pro League lập tức đặt ngôi sao người Ai Cập vào tầm ngắm. Trước đó, Al Ittihad từng thất bại với lời đề nghị trị giá 150 triệu bảng dành cho Salah vào cuối kỳ chuyển nhượng hè tháng 9/2023.
Marc Guehi sẽ hết hợp đồng với Crystal Palace vào mùa hè tới, do đó anh được phép đàm phán với bất kỳ CLB nào kể từ tháng 1. Để tránh mất trắng Guehi, Palace có thể bán cầu thủ ngay trong tháng này nhằm thu về mức phí chuyển nhượng đáng kể.
Man City đang chiếm ưu thế trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Antoine Semenyo từ Bournemouth. Đội chủ sân Etihad sẵn sàng bỏ ra 65 triệu bảng để hoàn tất thương vụ, biến Semenyo thành một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất tháng 1/2026.
Kobbie Mainoo có thể rời MU theo dạng cho mượn trong tháng này để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Napoli được cho là vẫn rất muốn đưa Mainoo sang Serie A.
Raheem Sterling không còn chỗ đứng tại Chelsea dưới thời HLV Enzo Maresca. Mùa trước, cựu cầu thủ Man City từng được đem cho Arsenal mượn, dù thương vụ đó không mang lại nhiều thành công như kỳ vọng.
Real Madrid không có ý định gia hạn hợp đồng với hậu vệ David Alaba, qua đó mở ra cơ hội để trung vệ này tìm CLB mới ngay trong tháng 1/2026. Tuy nhiên, Alaba phải giảm lương đáng kể nếu muốn thi đấu cho một đội bóng khác.
Tiền vệ Conor Gallagher muốn rời Atletico Madrid với tham vọng trở lại Premier League thi đấu vào tháng 1/2026. Atletico ra giá khoảng 30 triệu bảng cho Gallagher và chỉ chấp nhận bán đứt, không xem xét phương án cho mượn.
MU đứng trước khả năng chia tay Manuel Ugarte khi Galatasaray bất ngờ chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Uruguay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. MU có thể để Ugarte gia nhập Galatasaray theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng.
