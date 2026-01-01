Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn sao có thể đổi CLB trong tháng này

  • Thứ năm, 1/1/2026 11:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Mohamed Salah, Marc Guehi và Antoine Semenyo là những cái tên nhiều khả năng được nhắc đến liên tục trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

salah anh 1

Những lùm xùm tại Liverpool của Mohamed Salah khiến các CLB Saudi Pro League lập tức đặt ngôi sao người Ai Cập vào tầm ngắm. Trước đó, Al Ittihad từng thất bại với lời đề nghị trị giá 150 triệu bảng dành cho Salah vào cuối kỳ chuyển nhượng hè tháng 9/2023.
salah anh 2

Marc Guehi sẽ hết hợp đồng với Crystal Palace vào mùa hè tới, do đó anh được phép đàm phán với bất kỳ CLB nào kể từ tháng 1. Để tránh mất trắng Guehi, Palace có thể bán cầu thủ ngay trong tháng này nhằm thu về mức phí chuyển nhượng đáng kể.
salah anh 3

Man City đang chiếm ưu thế trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Antoine Semenyo từ Bournemouth. Đội chủ sân Etihad sẵn sàng bỏ ra 65 triệu bảng để hoàn tất thương vụ, biến Semenyo thành một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất tháng 1/2026.
salah anh 4

Kobbie Mainoo có thể rời MU theo dạng cho mượn trong tháng này để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Napoli được cho là vẫn rất muốn đưa Mainoo sang Serie A.
salah anh 5

Raheem Sterling không còn chỗ đứng tại Chelsea dưới thời HLV Enzo Maresca. Mùa trước, cựu cầu thủ Man City từng được đem cho Arsenal mượn, dù thương vụ đó không mang lại nhiều thành công như kỳ vọng.
salah anh 6

Real Madrid không có ý định gia hạn hợp đồng với hậu vệ David Alaba, qua đó mở ra cơ hội để trung vệ này tìm CLB mới ngay trong tháng 1/2026. Tuy nhiên, Alaba phải giảm lương đáng kể nếu muốn thi đấu cho một đội bóng khác.
salah anh 7

Tiền vệ Conor Gallagher muốn rời Atletico Madrid với tham vọng trở lại Premier League thi đấu vào tháng 1/2026. Atletico ra giá khoảng 30 triệu bảng cho Gallagher và chỉ chấp nhận bán đứt, không xem xét phương án cho mượn.
salah anh 8

MU đứng trước khả năng chia tay Manuel Ugarte khi Galatasaray bất ngờ chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Uruguay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. MU có thể để Ugarte gia nhập Galatasaray theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng.
Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

MU sai qua nhieu hinh anh

MU sai quá nhiều

14 giờ trước 05:00 1/1/2026

0

Khác HLV, khác sơ đồ, nhưng khủng hoảng vẫn lặp lại. Vấn đề của MU chưa bao giờ nằm ở hệ thống chiến thuật.

Duy Luân

salah salah mainoo

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý