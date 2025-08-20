Cầu thủ Newcastle phản ứng sau thông điệp của Isak

Bruno Guimaraes và Dan Burn là hai cầu thủ đáp trả mạnh mẽ dòng thông điệp của Alexander Isak hôm 19/8.

Isak bày tỏ mong muốn rời Newcastle.

Trong tâm thư trên trang cá nhân, tiền đạo người Thụy Điển khẳng định niềm tin giữa anh và Newcastle đã mất. “Khi những lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị mất đi, mối quan hệ không thể tiếp tục", dòng thông điệp đáng chú ý của Isak đã khiến dư luận dậy sóng.

Chỉ vài phút sau khi Isak chia sẻ dòng trạng thái, tiền vệ Bruno Guimaraes đã đăng tải một bài đáp trả, với hình ảnh anh đứng khoanh tay và khoác lên mình áo đấu Newcastle. Màn đáp trả của tiền vệ người Brazil nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Một tài khoản bình luận: "Bruno cho thấy rằng một câu lạc bộ luôn lớn hơn bất kỳ cầu thủ nào. Đây là điều mà bạn gọi là một tuyên bố và sự đoàn kết". Một người khác cũng bình luận: "Thật tuyệt vời. Không cần nhiều lời".

Trung vệ Dan Burn cũng chia sẻ về cách những cầu thủ Newcastle phản ứng trước ồn ào liên quan đến Isak. Burn cho biết: "Chúng tôi có một tập thể rất đoàn kết và sẽ tiếp tục nỗ lực hàng ngày. Newcastle đã không có Alex [Isak] trong khoảng bốn hoặc năm tuần. Cậu ấy không tham gia vào đội hình. Nhưng chúng tôi có những cầu thủ khác cần phải nắm lấy cơ hội và đóng góp cho tập thể".

Isak chỉ muốn gia nhập Liverpool ở mùa hè này. Newcastle vẫn kiên quyết ra giá 150 triệu bảng cho bất kỳ CLB nào muốn có tuyển thủ Thụy Điển.

