CĐV Real hoài nghi Alexander-Arnold

  • Thứ tư, 20/8/2025 06:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trent Alexander-Arnold ra mắt La Liga trong chiến thắng 1-0 của Real Madrid rạng sáng 20/8, nhưng CĐV lo ngại lối chơi tạt bóng của anh khó hợp với Kylian Mbappe.

CĐV Real lo ngại cách chơi của Trent không phù hợp.

Cầu thủ người Anh gia nhập Real từ Liverpool với mức phí 10 triệu bảng. Trên sân Bernabeu, Alexander-Arnold có trận đầu tiên tại La Liga trong chiến thắng 1-0 của Real trước Osasuna ở vòng mở màn, nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Mbappe ở hiệp hai.

Mbappe mở tài khoản ngay trận đầu mùa, nhưng màn trình diễn của Alexander-Arnold lại dấy lên nhiều hoài nghi. Điểm mạnh nhất của hậu vệ phải này là khả năng tạt bóng, song Real lại thiếu một trung phong chơi đầu tốt để tận dụng.

Nhiều CĐV mỉa mai: "Trent tạt bóng cho Mbappe đánh đầu ư?", "Thật vô bổ khi Carreras và Trent tạt bóng cho Mbappe", "Trent đang tạt cho ai vậy?", "Trent nên hiểu rằng tạt bóng kiểu đó với hàng công hiện tại là vô ích".

Một số ý kiến thậm chí cho rằng Real cần sử dụng tiền đạo như Gonzalo Garcia để giải quyết vấn đề. HLV Xabi Alonso dường như cũng nhận ra điểm yếu, khi trong trận ông kéo Mbappe dạt sang cánh phải, giúp tiền đạo người Pháp tạo ra nhiều đột biến hơn.

Real Madrid khởi đầu mùa giải với 3 điểm và sẽ tiếp tục hành trình bằng chuyến làm khách Oviedo vào cuối tuần. Alexander-Arnold được kỳ vọng vẫn giữ suất đá chính, còn Mbappe dĩ nhiên bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, câu hỏi về sự ăn khớp trong cách chơi giữa cặp đôi vẫn còn bỏ ngỏ, và HLV Alonso có thể tính đến việc trao cơ hội cho Gonzalo Garcia ở những vòng tới.

