Mbappe làm Real Madrid mạnh hơn… hay yếu đi?

Xabi Alonso đến Real Madrid không chỉ là giải pháp tình thế mà còn mang theo kỳ vọng tạo ra cuộc cách mạng tại sân Bernabeu trong mùa giải mới.

Real Madrid thời điểm này cách đây 1 năm tràn đầy không khí lạc quan. HLV Carlo Ancelotti tỏ ra là người mát tay khi giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chinh phục cả La Liga và Champions League 2024.

Khi phép màu của Ancelotti đã hết

Đội bóng như rồng thêm cánh khi chiêu mộ Kylian Mbappe về từ PSG. Rất nhiều người hình dung Real Madrid trở thành một đội bóng siêu vũ trụ khi sở hữu bộ tứ Mbappe - Rodrygo - Vinicius - Jude Bellingham. Nhưng họ quên triết lý rắn thêm chân, rồng thêm cánh thì chỉ làm đẹp chứ không hiệu quả, thậm chí là vướng víu.

Việc Mbappe có mặt tại Real Madrid giúp hàng công Real Madrid thêm nhiều bàn thắng, nhưng chính chân sút người Pháp lại làm giảm số bàn của những người khác. Chẳng hạn tại La Liga, Mbappe đóng góp 31 bàn nhưng lại khiến Vinicius từ 15 bàn trong mùa 2023/24 tụt xuống 11 bàn, Bellingham từ 19 tụt xuống 9, Rodrygo từ 10 xuống còn 6. Bức tranh còn rõ ràng hơn khi mùa 2023/24, Real Madrid ghi được 87 bàn nhưng mùa trước chỉ ghi được 78 bàn.

Hiệu ứng Mbappe nguy hiểm ở chỗ không chỉ làm giảm sút sức mạnh tấn công của Real Madrid mà còn cả sức mạnh phòng ngự. Sự trở lại của thủ môn Thibaut Courtois đáng ra phải giúp Real Madrid chơi chắc chắn, ít lọt lưới hơn nhưng thực tế là họ lọt lưới 38 bàn, tăng mạnh so với 26 bàn mùa 2023/24. Nói cách khác, Real Madrid phiên bản Mbappe khiến hàng thủ Real Madrid thủng lưới nhiều gấp rưỡi.

Hãy nhớ là Real Madrid vô địch mùa 2023/24 với 95 điểm trong khi Barcelona vô địch chỉ với 88 điểm, hơn Real Madrid 4 điểm. Như vậy, Barcelona đăng quang không phải hoàn toàn do họ giỏi dưới thời Hansi Flick mà chủ yếu là do Real Madrid tự giật lùi.

Có Mbappe, Real Madrid cũng chưa mạnh lên.

Nói Mbappe là thủ phạm khiến Real Madrid đánh mất mình cũng không sai vì ngôi sao người Pháp ít tham gia phòng ngự từ xa. Điều đó tạo áp lực lên tuyến giữa và tích tụ dần đến mức hình thành những lỗ hổng để mặc đối thủ khai thác. Trong 38 trận mùa 2023/24, Real Madrid giữ sạch lưới đến 21 trận còn mùa trước, họ chỉ giữ sạch lưới 15 trận.

Tất cả đều nhìn ra vấn đề của Real Madrid, và đương nhiên ban lãnh đạo của Real Madrid với sự cố vấn của các chuyên gia cũng nhìn ra, thậm chí nhìn rõ. Đó là lý do ban lãnh đạo Real Madrid vui vẻ chia tay HLV Ancelotti.

Ancelotti là một huyền thoại trong làng cầm quân. Tuy nhiên, trong trào lưu HLV trẻ với những tư tưởng chiến thuật mang hơi thở thời đại, Ancelotti có vẻ đã tụt hậu. Nếu không tụt hậu, Ancelotti không để Real Madrid bỗng dưng rơi tự do cho dù ông đổ lỗi chấn thương hàng thủ khiến đội bóng tê liệt mùa trước.

Một phân tích từ The Athletic cho rằng các HLV tại Bernabeu có ít quyền quyết định hơn so với nhiều CLB khác. Những người được chọn thường nổi bật nhờ khả năng xử lý quan hệ trong đội hơn là ý tưởng chiến thuật lớn lao. Lối chơi của Real Madrid vì thế, thường dựa trên phẩm chất cầu thủ hơn là hệ thống chiến thuật của HLV.

Khi được chọn trở lại Real Madrid năm 2021, Ancelotti và cộng sự nhấn mạnh rằng cầu thủ sẽ tiến bộ khi được thi đấu cùng nhau. Họ cho rằng đội hình cần có không gian để tỏa sáng tập thể lẫn cá nhân. Tuy nhiên, cách tiếp cận ấy không phải lúc nào cũng hiệu quả và lộ rõ điểm yếu mùa giải qua.

Triều đại Ancelotti ở Real Madrid đã khép lại.

Rõ ràng Ancelotti không thích hợp để làm một HLV dùng bàn tay sắt để thiết lập lại trật tự tại Real Madrid, nhất là sau khi ông suốt 4 năm sắm vai một HLV kiểu người cha luôn ân cần với các cầu thủ, chẳng làm mếch lòng ai.

Trao hết kỳ vọng cho Alonso

Quyết định lựa chọn Xabi Alonso thay Ancelotti diễn ra nhanh chóng nhưng không bất ngờ. Alonso được chọn vì ông là người mang DNA Real Madrid trong người nên được sự kính trọng từ CĐV.

Alonso từng gặt hái các thành công cùng Real và Tây Ban Nha khi là cầu thủ nên đủ uy để thiết lập trật tự tại phòng thay đồ. Alonso cũng là HLV đầy tài năng khi học được tinh túy khi làm việc dưới trướng Jose Mourinho, Rafael Benitez, Pep Guardiola và cả Ancelotti.

Ban lãnh đạo Real Madrid đặt niềm tin vào Alonso một cách tuyệt đối nên họ chia tay lão tướng Luka Modric và Lucas Vazquez. Việc này đảm bảo cho Alonso quyền uy tuyệt đối và bớt khó xử trước đồng đội năm xưa khi phải ra những quyết định. Là một tiền vệ phòng ngự, Alonso cũng được kỳ vọng sẽ thay đổi lại triết lý vận hành của Real Madrid.

Mọi HLV ở Real Madri đều chịu áp lực trên đe dưới búa từ Chủ tịch và các cầu thủ ngôi sao

Trong mùa hè này, Real Madrid hoạt động kỳ lạ so với truyền thống trên thị trường chuyển nhượng. Họ đến giờ mua 3 hậu vệ là Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold và Álvaro Carreras. Tân binh thứ tư là tiền vệ Franco Mastantuono, hoàn toàn không mua tiền đạo.

Điều này cho thấy Real Madrid biết chú trọng phòng ngự và trao cho Alonso đội hình cân bằng hơn. Vậy Alonso sẽ giải quyết bài toán tấn công ra sao?

HLV người xứ Basque chia sẻ rằng đã tiếp thu ý kiến của Ancelotti về vấn đề cân bằng đội hình với bốn ngôi sao tấn công: Mbappe, Vinicius, Rodrygo và Bellingham. Alonso nhấn mạnh cầu thủ phải cùng nhau phòng ngự, làm việc đồng đều. Nói cách khác, Alonso muốn trong đội hình chỉ có một ngôi sao là: Tập thể.

Sẽ có nhiều người lo lắng cho Alonso sau những gì Real Madrid thể hiện tại Club World Cup, đặc biệt là khi họ để thua PSG đến 0-4 tại bán kết. Quyết định để Alonso dẫn dắt Real tại giải thế giới rất vội vã vì đáng ra nên để Ancelotti làm nốt trước khi ra đi thì sẽ hợp lý hơn.

Có lẽ ban lãnh đạo Real Madrid muốn sớm có luồng gió mới và để Alonso có cơ hội thử nghiệm các ý tưởng trước khi bước vào mùa giải tới. Bởi vậy, Alonso có ít thời gian chuẩn bị và vào bán kết là điều chấp nhận được. Còn giờ, vị HLV trẻ có thêm một tháng rưỡi để suy tính và lắp ráp, người ta có thể kỳ vọng Real Madrid thực sự lột xác như hiệu ứng Leverkusen.

Hãy nhớ 3 năm trước, khi Alonso nhảy vào ghế nóng của Leverkusen hồi tháng 10/2022, đội bóng xếp áp chót sau vòng 8. Cuối mùa đó, Leverkusen xếp thứ 6 và giành vé dự Europa League. Mùa sau, Alonso giúp Leverkusen bất bại và giành cú đúp tại Đức, đẩy Bayern Munich trắng tay.

Do vậy, có quyền tin Real Madrid mùa này sẽ chơi tốt hơn mùa trước, ít nhất là tại sân chơi đòi hỏi sự ổn định như La Liga. Còn việc xô đổ Barcelona, có lẽ phải chờ thêm 1 mùa.