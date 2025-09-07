Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bom tấn 70 triệu euro của Arsenal bị chỉ trích

  • Chủ nhật, 7/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Huyền thoại Premier League, Roy Keane, cho rằng Eberechi Eze phải cải thiện sự ổn định trong những màn trình diễn của mình khi đã gia nhập Arsenal.

Eberechi Eze chơi không hay khi tuyển Anh đánh bại Andorra 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Eze đang đối mặt với áp lực lớn sau bản hợp đồng bom tấn trị giá 70 triệu euro (67,5 triệu bảng) tới Arsenal hè này. Eze chơi không hay trong chiến thắng nhọc nhằn 2-0 của tuyển Anh trước Andorra tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 7/9.

Dù được HLV Tuchel ưu ái xếp đá chính, chơi tự do trong vai trò "số 10", Eze để lại ấn tượng mờ nhạt trước một đối thủ yếu. Cựu tiền vệ MU, Roy Keane không hài lòng với màn trình diễn của Eze. Ông nói: “Điều khiến tôi lo lắng khi nói về những cầu thủ như thế này, đó là Eze chỉ chơi tạm được. Với cậuyấu, sau khi đến Arsenal, tạm được là không đủ. Eze cần đặt tiêu chuẩn cao hơn thế”.

Cựu danh thủ Arsenal, Ian Wright, cũng nhận xét: “Có những khoảnh khắc Eze chỉ đứng yên và nhận bóng. Cậu ấy có cơ hội, nhưng gây thất vọng vì không thể làm tốt hơn”. HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, dường như đồng tình với quan điểm của Keane khi đánh giá trận đấu.

“Chúng tôi bỏ lỡ những khoảnh khắc để tăng tốc và kết thúc trận đấu”, Tuchel nói. “Có lẽ Eze không có ngày thi đấu tốt nhất ở vị trí số 10. Khi tập luyện, cậu ấy đưa ra quyết định rất tốt, nhưng khi thi đấu hôm nay, Eze hơi chật vật”.

Tình trạng của Cunha

Matheus Cunha mang đến tín hiệu tích cực về quá trình hồi phục chấn thương, chỉ một tuần trước khi Manchester United bước vào trận derby với Manchester City.

9 giờ trước

Vì sao tuyển Anh phải nhường sân Wembley?

Đội tuyển Anh không thi đấu ở Wembley khi đối đầu Andorra ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 7/9.

10 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Eberechi Eze Roy Keane

    Đọc tiếp

    Bojan Krkic gio ra sao? hinh anh

    Bojan Krkic giờ ra sao?

    56 phút trước 19:00 7/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Sau khi quyết định kết thúc sự nghiệp chơi bóng vào năm 2023, Bojan Krkic giờ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cầu thủ trẻ ở Barcelona.

    Rashford tiep tuc truot dai hinh anh

    Rashford tiếp tục trượt dài

    56 phút trước 19:00 7/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Hai năm không ghi bàn cho đội tuyển, Rashford đang trượt dài trong hoài nghi. Trận gặp Andorra hôm 6/9, lẽ ra là cú hích World Cup 2026, lại biến anh thành linh hồn lạc lối nơi cánh trái.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý