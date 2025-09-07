Bom tấn 70 triệu euro của Arsenal bị chỉ trích

Huyền thoại Premier League, Roy Keane, cho rằng Eberechi Eze phải cải thiện sự ổn định trong những màn trình diễn của mình khi đã gia nhập Arsenal.

Eberechi Eze chơi không hay khi tuyển Anh đánh bại Andorra 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Eze đang đối mặt với áp lực lớn sau bản hợp đồng bom tấn trị giá 70 triệu euro (67,5 triệu bảng) tới Arsenal hè này. Eze chơi không hay trong chiến thắng nhọc nhằn 2-0 của tuyển Anh trước Andorra tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 7/9.

Dù được HLV Tuchel ưu ái xếp đá chính, chơi tự do trong vai trò "số 10", Eze để lại ấn tượng mờ nhạt trước một đối thủ yếu. Cựu tiền vệ MU, Roy Keane không hài lòng với màn trình diễn của Eze. Ông nói: “Điều khiến tôi lo lắng khi nói về những cầu thủ như thế này, đó là Eze chỉ chơi tạm được. Với cậuyấu, sau khi đến Arsenal, tạm được là không đủ. Eze cần đặt tiêu chuẩn cao hơn thế”.

Cựu danh thủ Arsenal, Ian Wright, cũng nhận xét: “Có những khoảnh khắc Eze chỉ đứng yên và nhận bóng. Cậu ấy có cơ hội, nhưng gây thất vọng vì không thể làm tốt hơn”. HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, dường như đồng tình với quan điểm của Keane khi đánh giá trận đấu.

“Chúng tôi bỏ lỡ những khoảnh khắc để tăng tốc và kết thúc trận đấu”, Tuchel nói. “Có lẽ Eze không có ngày thi đấu tốt nhất ở vị trí số 10. Khi tập luyện, cậu ấy đưa ra quyết định rất tốt, nhưng khi thi đấu hôm nay, Eze hơi chật vật”.