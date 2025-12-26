Real đặt dấu chấm hết cho Alaba

Real Madrid không có ý định gia hạn hợp đồng với hậu vệ David Alaba.

Sau những chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là đầu gối, Alaba hiểu rõ rằng cơ hội để tiếp tục khoác áo một đội bóng châu Âu hàng đầu gần như không còn.

Cầu thủ người Áo dự kiến rời câu lạc bộ vào hè năm sau, khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào ngày 30/6/2026. Theo AS, ban lãnh đạo Real quyết định không đề nghị gia hạn với Alaba, kể cả khi anh chấp nhận giảm sâu mức lương hiện tại.

Nguyên nhân chủ yếu do vấn đề chấn thương kéo dài của anh trong những năm gần đây, cùng với mức lương cao và kế hoạch trẻ hóa hàng thủ.

Hậu vệ người Áo nhận mức lương 22,5 triệu euro/năm cho mùa 2025/26 tại Real Madrid, tương đương khoảng 432.692 euro/tuần. Con số này đưa anh vào danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất La Liga, chỉ sau Kylian Mbappe (31,25 triệu euro) và một số ngôi sao khác như Robert Lewandowski hay Frenkie de Jong.

Tuy nhiên, những gì Alaba mang lại cho Real Madrid lại không tương xứng. Trong hai mùa gần nhất (2023/24 và 2024/25), hậu vệ 33 tuổi này chỉ ra sân vỏn vẹn 24 trận tại La Liga.

Chấn thương dây chằng nghiêm trọng ở đầu gối trái hồi tháng 12/2023 khiến anh vắng mặt hơn 399 ngày, buộc phải trải qua hai ca phẫu thuật.

Hè 2025, ban lãnh đạo Real Madrid đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt hợp đồng với Alaba, đó là trả cho anh một nửa số tiền lương và để cầu thủ tự do tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, cầu thủ thẳng thừng từ chối. Anh quyết tâm gắn bó với Real Madrid cho đến khi hợp đồng kết thúc vào hè năm sau, đồng thời hưởng trọn vẹn mức đãi ngộ hiện tại.