Mbappe chọn đội vô địch Premier League

Tiền đạo Kylian Mbappe vừa có những chia sẻ thú vị về cuộc đua giành chức vô địch Premier League mùa này, với sự chú ý đặc biệt dành cho Liverpool và Arsenal.

Mbappe đánh giá cao Arsenal và Liverpool. Ảnh: Reuters.

Mbappe chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hôm 7/9: "Liverpool phải được nhắc đến đầu tiên, vì họ quyết tâm giành thêm nhiều danh hiệu. Nhưng tôi cũng có niềm tin cao hơn cho Arsenal, vì đội hình của họ gắn kết với nhau từ lâu, và đó là yếu tố quan trọng trong bóng đá".

Ngoài Liverpool và Arsenal, Mbappe cũng nhắc đến Man City, đội bóng luôn nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch với sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola cùng sự có mặt của Erling Haaland.

Khi được hỏi về dự đoán đội vô địch giải đấu, Mbappe cho biết: "Đó là điều khó. Có thể Arsenal, có thể năm nay sẽ là năm của họ. Nhưng rõ ràng, việc nói Man City hay Liverpool vô địch sẽ dễ dàng hơn".

Mbappe ấn tượng với đội hình Arsenal loại Real Madrid ở tứ kết Champions League mùa trước. "Pháo thủ" có chiến thắng 3-0 trong trận lượt đi tại Emirates với hai bàn thắng từ cú sút phạt đẹp mắt của Declan Rice. Ở lượt về, Arsenal tiếp tục giành chiến thắng 2-1 tại Bernabeu với các pha lập công của Bukayo Saka và Gabriel Martinelli.

Khi được hỏi về đội sẽ lên ngôi tại Champions League mùa này, Mbappe thẳng thắn: "Tôi luôn nói Real Madrid. Nhưng có rất nhiều đội bóng mạnh ở châu Âu. Năm ngoái, chúng ta đã thấy một mùa giải tuyệt vời với thể thức mới tại Champions League. Năm nay sẽ còn hấp dẫn hơn".

Mbappe chưa từng giành được danh hiệu Champions League. Anh đã chứng kiến câu lạc bộ cũ PSG giành được chiếc cúp này vào mùa trước.

