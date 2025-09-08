Lý do Fenerbahce sa thải Mourinho

Chủ tịch Ali Koc của Fenerbahce vừa có những chia sẻ về quyết định sa thải HLV Jose Mourinho.

Mourinho gây thất vọng ở Fenerbahce. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 7/9, ông Ali Koc chỉ ra rằng lối chơi phòng ngự tiêu cực và sự thiếu sáng tạo trong lối chơi của Mourinho là những yếu tố chính dẫn đến quyết định này. Ông cho biết: "Chúng tôi biết rõ Mourinho là một HLV có xu hướng phòng ngự khi đưa ông ấy về. Tuy nhiên, chúng tôi thảo luận về việc cần phải chơi một cách áp đảo hơn vào cuối mùa giải. Việc ghi 99 bàn và giành 99 điểm là điều cả đội mong muốn".

Chủ tịch Ali Koc nói thêm rằng ban lãnh đạo biết phải hành động ngay sau thất bại trước Benfica tại vòng play-off Champions League. "Tôi tin rằng đội hình này có thể chơi tốt hơn ở thời điểm hiện tại. Phong cách chơi như vậy có thể hiệu quả ở châu Âu, nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi phải áp đảo đối thủ trong hầu hết trận. Đội luôn gặp khó khăn trong việc ghi bàn sau khi bị dẫn trước", ông Ali Koc cho biết.

Tại Fenerbahce, Mourinho cầm quân 62 trận đấu, giành được 37 chiến thắng, hòa 14 và thua 11 trận. HLV người Bồ Đào Nha không thể mang về bất kỳ chiếc cúp nào trong thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến thuật của Mourinho bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Fenerbahce xếp thứ hai ở giải VĐQG mùa trước và không thể đánh bại bất kỳ đội nào trong top 5. Đội để thua kình địch Galatasaray tại cả hai đấu trường VĐQG và Cúp quốc gia, cùng với những thất bại trước Besiktas cả ở sân nhà lẫn sân khách.

Theo Spor Arena, mối quan hệ của Mourinho với ban lãnh đạo trở nên căng thẳng sau một mùa giải thất vọng. Nguồn tin này chỉ ra Mourinho "có định kiến với các cầu thủ nội", khi để lại những cái tên như Ismail Yuksek và Irfan Can Kahveci trên ghế dự bị trong phần lớn mùa giải.

Một vấn đề khác đến từ việc dưới thời của Mourinho, không cầu thủ nào thu hút được sự chú ý của các đội lớn và được bán với giá cao. Trước đây, Fenerbahce luôn kiếm bộn tiền nhờ bán đi những ngôi sao của mình mỗi năm.

Mourinho gục ngã trong buổi tập của Fenerbahce Mourinho bị học trò chơi xấu trong buổi tập của Fenerbahce.