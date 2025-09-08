De Bruyne rực sáng

Kevin De Bruyne tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của đội tuyển Bỉ trong chiến thắng dễ dàng 6-0 trước Kazakhstan ở vòng loại World Cup 2026.

Bỉ thể hiện sức mạnh vượt trội trong chiến thắng 6-0 trước Kazakhstan, với Kevin De Bruyne và Jeremy Doku là những ngôi sao sáng nhất.

Rạng sáng 8/9, trên sân nhà Lotto Park, De Bruyne lập cú đúp cộng thêm 1 kiến tạo, giúp Bỉ vùi dập đối thủ yếu hơn để tiếp tục cuộc đua giành vé đến giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico năm tới.

Thực tế, Bỉ gặp nhiều khó khăn đầu trận khi Kazakhstan phòng ngự kiên cường trong phần lớn hiệp một. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 42 của De Bruyne thay đổi cục diện. Ngay sau đó, trước giờ nghỉ, Bỉ nhân đôi cách biệt khi cựu sao Man City kiến tạo để Jeremy Doku dứt điểm quyết đoán đưa đội nhà dẫn 2-0.

Bỉ tiếp tục áp đảo trong hiệp hai. Phút 51, Nicolas Raskin đệm bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 60, Doku hoàn tất cú đúp của mình với một pha bứt tốc vượt qua hàng thủ Kazakhstan, trước khi sút chéo góc từ góc hẹp.

Đến phút 84, De Bruyne ghi bàn thứ 5 cho Bỉ sau đường chuyền của Alexis Saelemaekers. Chỉ ba phút sau, hậu vệ Thomas Meunier ấn định chiến thắng 6-0 bằng một cú sút quyết đoán.

Với 10 điểm sau 4 trận, Bỉ vẫn chỉ xếp thứ 2 ở bảng J sau Bắc Macedonia (11 điểm sau 5 trận), nhưng De Bruyne cùng các đồng đội vẫn đang nắm lợi thế trong cuộc đua cho tấm vé đến World Cup 2026.