Alcaraz xô đổ kỷ lục tiền thưởng sau chức vô địch US Open 2025

Carlos Alcaraz tiếp tục chứng minh vì sao anh đang là gương mặt sáng nhất của làng quần vợt.

Tại trận chung kết US Open 2025 rạng sáng 8/9, tay vợt người Tây Ban Nha không chỉ đánh bại Jannik Sinner để đăng quang, mà còn mang về khoản tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử: 4,29 triệu euro.

Ở phía bên kia lưới, Sinner - người dừng lại ở ngôi á quân - nhận được 2,13 triệu euro cùng 1.300 điểm trong cuộc đua Race 2025. Một con số đáng kể, nhưng rõ ràng chưa đủ để xoa dịu nỗi thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội lớn nhất mùa giải.

Mùa 2025 chứng kiến Alcaraz gần như “một mình một ngựa”. Tính đến nay, anh bỏ túi 13,88 triệu euro tiền thưởng, dẫn đầu toàn bộ hệ thống ATP. Trong khi đó, Sinner dù chỉ dự 7 giải vì án treo vợt nhưng vẫn kịp kiếm về hơn 10,35 triệu euro, cho thấy bản lĩnh của tay vợt người Italy.

Không chỉ thắng trên sân, Alcaraz còn là “ông vua” về thu nhập ngoài đường biên. Theo Forbes, anh giữ vị trí số một trong danh sách các tay vợt giàu nhất hai năm liên tiếp, với tổng thu nhập 48,3 triệu USD trong 12 tháng qua. Đáng chú ý, tới 35 triệu USD đến từ các hợp đồng tài trợ và quảng cáo - minh chứng rõ ràng cho sức hút thương mại của ngôi sao 22 tuổi.

Với lối chơi bùng nổ, tinh thần chiến đấu không lùi bước và hình ảnh ngày càng hoàn thiện, Alcaraz đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp. Chức vô địch US Open cùng kỷ lục tiền thưởng chỉ là bước khởi đầu cho tham vọng trở thành biểu tượng mới của quần vợt thế giới - người có thể vừa kế thừa, vừa tạo dựng một kỷ nguyên hoàn toàn riêng biệt.