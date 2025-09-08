Carlos Alcaraz vô địch US Open 2025

Muốn trở thành kẻ giỏi nhất, phải đánh bại kẻ giỏi nhất.

Alcaraz hạ gục Sinner, lần thứ hai đăng quang US Open

Và Carlos Alcaraz đã chứng minh điều đó trong trận chung kết US Open 2025, khi quật ngã Jannik Sinner - tay vợt số một thế giới trên mặt sân cứng - với tỷ số 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 để giành Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp.

Arthur Ashe Stadium rạng sáng 8/9 ngập tràn những ngôi sao hạng A, nhưng sân khấu rốt cuộc chỉ thuộc về Alcaraz. Ở tuổi 22, tay vợt Tây Ban Nha cho thấy sự chín chắn đáng kinh ngạc trong lần đối đầu thứ 15 với Sinner, cũng là trận chung kết Grand Slam thứ ba liên tiếp giữa cả hai. Chỉ sau 2 giờ 42 phút, anh khép lại màn trình diễn thuyết phục để nâng cao chiếc cúp bạc danh giá.

Alcaraz khởi đầu trận đấu với sự sắc bén đáng sợ. Ngay trong bốn phút đầu tiên, Sinner phải đối mặt với break-point, rồi nhanh chóng bị bẻ game chỉ sau chín phút. Với những cú forehand “sấm sét”, Alcaraz tiếp tục áp đảo, giành thêm break để dẫn 5-2 và khép lại set đầu trong 37 phút ngắn ngủi.

Sinner không chịu khuất phục. Tay vợt Italy vùng lên mạnh mẽ ở set hai, liên tục dồn ép và có break quan trọng để dẫn 3-1, trước khi giữ chắc lợi thế và trở thành người đầu tiên lấy được một set từ Alcaraz tại giải năm nay. Nhưng niềm vui ấy chỉ thoáng qua.

Sinner gác vợt trước lối đánh ma thuật của Carlos Alcaraz.



Bước sang set ba, Alcaraz trở lại với thứ quần vợt ma thuật. Anh sớm bẻ game, rồi tạo nên khoảnh khắc để đời bằng cú smash xoay người đầy ngẫu hứng, bóng nảy ngang sân bật khỏi tầm với của Sinner. Pha bóng ấy không chỉ làm khán giả bùng nổ mà còn tiếp thêm sự tự tin cho Alcaraz.

Từ thế bị dẫn 0-30, anh ngược dòng thành công và không để đối thủ có thêm cơ hội. Liên tiếp những cú đánh nặng và chính xác giúp Alcaraz thắng nhanh 6-1, tái lập thế dẫn trước 2-1.

Trong set bốn, Sinner nỗ lực bám đuổi, nhưng Alcaraz nắm trọn thế trận. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài, tay vợt Tây Ban Nha duy trì nhịp độ tấn công rực lửa và bẻ game quyết định ở cuối set để khép lại chiến thắng 6-4.

Danh hiệu US Open thứ hai không chỉ khẳng định vị thế của Alcaraz trong kỷ nguyên mới, mà còn cho thấy sự chuyển giao thế hệ ở quần vợt nam đang diễn ra mạnh mẽ. Trước một Sinner kiên cường, Alcaraz vẫn chứng tỏ anh không chỉ là “ngôi sao đang lên”, mà đã thực sự trở thành ngôi sao lớn nhất của thời điểm hiện tại.