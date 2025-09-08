Hố bất ngờ sụt trên sân, sao Real Madrid bị sốc

Trận đấu vòng loại World Cup 2026 giữa Áo và Cyprus hôm 7/9 tại sân Raiffeisen Arena ở Linz phải tạm dừng ở phút 75 do sự cố xuất hiện hố sụt trên sân.

Alaba thừa nhận sốc với chất lượng sân.

Một sự cố hy hữu đã xảy ra trong trận đấu của tuyển Áo khi trọng tài Jakob Kehlet buộc phải cho dừng trận đấu sau khi phát hiện một chiếc hố - to cỡ quả bóng - ngay mép vòng cấm địa.

Thủ môn Alexander Schlager là người đầu tiên phát hiện sự cố và thậm chí còn dùng tay lôi ra những mảng cỏ lớn từ chỗ sụt lún. Đội ngũ kỹ thuật sân nhanh chóng xuất hiện cùng một xô cát để lấp hố, trong khi Schlager cũng trực tiếp hỗ trợ. Trận đấu được nối lại sau khoảng 7 phút gián đoạn, với 10 phút bù giờ được cộng thêm. Schlager ước tính hố sâu từ 30 đến 40 cm.

Ông Bernard Neuhold – Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá Áo – thừa nhận đây là một tình huống “khó chịu và đầy tò mò”. Dù vậy, ông khẳng định sự cố được xử lý kịp thời và không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Liên đoàn sẽ phối hợp với CLB LASK để điều tra nguyên nhân, song từ chối đưa ra đánh giá về chất lượng sân Raiffeisen Arena - vốn chỉ mới khánh thành năm 2023.

Đội trưởng David Alaba không giấu nổi sự sốc, thừa nhận chưa từng chứng kiến tình huống nào tương tự trong sự nghiệp. Đồng đội Michael Gregoritsch thì coi đây là sự cố “xui rủi”, nhưng nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về mặt sân và cần được bảo dưỡng tốt hơn để tránh lặp lại.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho tuyển Áo nhờ quả phạt đền của Marcel Sabitzer ở phút 54. Kết quả này giúp Áo vươn lên nhì bảng H với 9 điểm sau 3 trận, kém Bosnia & Herzegovina - đội dẫn đầu - 3 điểm.