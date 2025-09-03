Alaba khiến Real khó xử

Real Madrid muốn bán David Alaba nhưng cầu thủ sinh năm 1992 lại không muốn rời đi.

Alaba được 2 CLB Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm.

Tương lai của David Alaba tại Real Madrid đang trở thành đề tài nóng khi cả Fenerbahce và Besiktas đều bày tỏ mong muốn sở hữu trung vệ người Áo trước khi kỳ chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ khép lại vào ngày 12/9.

Theo Defensa Central, Alaba không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Xabi Alonso. Trong thứ tự lựa chọn ở hàng thủ, anh chỉ đứng thứ năm, sau Antonio Rudiger, Eder Militao, Dean Huijsen và Raul Asencio. Điều này khiến thời gian thi đấu của cựu sao Bayern Munich giảm mạnh. Ở tuổi 33, những chấn thương liên miên càng khiến anh khó lấy lại phong độ ổn định như giai đoạn đầu khoác áo đội bóng Hoàng gia.

Alaba hiện còn hợp đồng với Real Madrid đến tháng 6/2026, song câu lạc bộ không có ý định gia hạn thêm. Mặc dù vậy, bản thân cầu thủ này từng nhiều lần khẳng định sẽ thực hiện hết giao kèo hiện tại, bất chấp việc đội ngũ lãnh đạo tin rằng đã đến lúc cầu thủ người Áo phải rời đi.

Trong khi đó, cả Fenerbahce và Besiktas đều đang gấp rút bổ sung lực lượng sau những kết quả thất vọng tại cúp châu Âu. Một trung vệ dày dạn kinh nghiệm như Alaba được xem là lựa chọn lý tưởng, đặc biệt nếu thương vụ có thể thực hiện dưới dạng cho mượn hoặc tự do để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở việc cầu thủ này chưa sẵn sàng rời Tây Ban Nha ngay lúc này.

Kể từ khi gia nhập Real vào năm 2021, Alaba đã có 134 trận chính thức cho đội bóng. Dù đang gặp khó khăn, anh vẫn khẳng định quyết tâm cải thiện phong độ, trong khi tương lai gần vẫn còn bỏ ngỏ.