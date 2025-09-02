Antony bật khóc

Tiền đạo người Brazil không kìm được nước mắt trong lễ ra mắt với tư cách tân binh Real Betis, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp sau quãng thời gian khó khăn tại Manchester United.

Antony chia sẻ một cách xúc động về hành trình đến với Real Betis.

Trong buổi họp báo vào ngày 2/9, Antony xúc động: “Mỗi ngày trôi qua tôi rất lo lắng. Chủ nhật vừa rồi, tôi phải dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến bay, tôi luôn nói rõ rằng lựa chọn đầu tiên và duy nhất của tôi là Betis, không có lựa chọn nào khác".

"Khi biết mình sẽ đến đây, tôi đã nói chuyện với mẹ và em gái, tất cả chúng tôi đều khóc. Những gì đã xảy ra ở Manchester, chỉ có tôi hiểu nó khó khăn đến mức nào. Tôi xin lỗi. Giờ đây, tất cả đã là quá khứ”, Antony nhấn mạnh.

Buổi ra mắt của Antony thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ Real Betis, với hàng nghìn CĐV có mặt tại sân bay để chào đón anh và đông đảo khán giả đến để chứng kiến khoảnh khắc ngôi sao Nam Mỹ chính thức trở thành cầu thủ của đội bóng.

Sự nhiệt tình của người hâm mộ Betis cho thấy họ kỳ vọng lớn vào tài năng của cầu thủ 25 tuổi, người được mong đợi sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao trong môi trường mới.

Betis chiêu mộ Antony với giá 25 triệu euro, đi kèm với điều khoản cho phép MU hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu CLB La Liga bán cầu thủ người Brazil trong tương lai. Ngoài ra, MU cũng không phải đền bù tiền lương cho Antony. Cựu sao Ajax muốn hoàn thành vụ chuyển nhượng đến Betis càng nhanh càng tốt.