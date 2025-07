Alaba bị lãng quên ở Real Madrid

"Từng là trụ cột không thể thiếu trong hệ thống phòng ngự của Real Madrid, hậu vệ người Áo giờ đây phải đối mặt với một tương lai bất định khi liên tục phải ngồi ngoài sân cỏ và dần bị lãng quên", AS viết.

Mọi chuyện bắt đầu từ chấn thương đứt dây chằng chéo nghiêm trọng vào tháng 12/2023. Kể từ đó, quá trình hồi phục của Alaba không khác gì ác mộng với vô số biến chứng, từ các vấn đề về sụn, tổn thương sụn chêm cho đến các ca phẫu thuật bổ sung. Những điều này khiến anh phải xa sân cỏ trong thời gian dài.

Nỗ lực trở lại vào đầu năm 2025 của Alaba cũng không khả quan. Dù được HLV Ancelotti xác nhận đủ thể lực, anh cũng chỉ có vỏn vẹn 601 phút thi đấu. Ngay khi hy vọng được nhen nhóm, chúng nhanh chóng bị dập tắt bởi chấn thương sụn chêm vào tháng 4 và gần nhất là một vết rách cơ bắp chân trong quá trình chuẩn bị cho FIFA Club World Cup 2025.

Tình cảnh này đặt Real Madrid vào thế khó. Về chuyên môn, Alaba tụt lại phía sau trong thứ tự ưu tiên của các trung vệ. Về kinh tế, mức lương cao cùng bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2026 của Alaba dần trở thành gánh nặng tài chính.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cân nhắc để anh ra đi nhằm giải phóng quỹ lương, song bản thân Alaba bày tỏ quyết tâm ở lại, chiến đấu để hoàn thành hợp đồng và hướng đến mục tiêu dự World Cup 2026 cùng tuyển Áo.

Tương lai của cựu hậu vệ Bayern Munich giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào việc liệu cơ thể có cho phép anh trở lại với đỉnh cao phong độ hay không.

