Alaba - cứu tương lai bằng cách trở về quá khứ

Mùa giải 2025/26 với David Alaba không chỉ là một chặng đường mới, mà là ngã rẽ quyết định định hình phần còn lại sự nghiệp ở Real Madrid.

Sau hai mùa vật lộn với chấn thương, mất vị trí đá chính và chịu sức ép từ làn sóng nhân sự mới, tương lai của hậu vệ người Áo đang bị đặt dấu hỏi. Nhưng điều thú vị là lời giải cho câu hỏi “Alaba sẽ đi về đâu?” lại nằm ở việc anh quay lại vai trò cũ - nơi từng làm nên tên tuổi tại Bayern Munich.

Sự thử nghiệm mang dấu ấn Xabi Alonso

Trong trận giao hữu kín gặp Leganes tại Valdebebas, Xabi Alonso bất ngờ kéo Alaba lên đá tiền vệ trung tâm. Đây là vị trí mà Alaba chưa từng đảm nhiệm tại Real Madrid, nhưng lại rất quen thuộc với anh ở Bayern giai đoạn 2014-2017, thời Pep Guardiola. Khi đó, Alaba là quân bài chiến lược: vừa bó vào giữa để tạo ưu thế quân số khi triển khai bóng, vừa sẵn sàng lùi sâu vá những khoảng trống phòng ngự.

Theo số liệu từ mùa 2016/17 tại Bundesliga, Alaba có trung bình 78 đường chuyền/trận với độ chính xác 88%, cùng 1,4 pha tắc bóng và 1,1 lần cắt bóng thành công mỗi trận khi được bố trí bó vào trung lộ. Khả năng này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn thể hiện tư duy chiến thuật tinh tế - thứ mà Xabi Alonso, một bậc thầy điều tiết trận đấu, rất coi trọng.

Gia nhập Real Madrid năm 2021 để thay thế Sergio Ramos, Alaba lập tức trở thành trụ cột, cùng Eder Militao xây nên bộ đôi trung vệ đưa CLB đến chức vô địch Champions League lần thứ 14. Ở mùa 2021/22, anh đá chính 46 trận trên mọi đấu trường, giúp Real giữ sạch lưới 21 lần, đạt tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công 65%.

Thay vì đá hậu vệ, Alaba có thể được Xabi Alonso đẩy lên cao chơi như tiền vệ.

Nhưng hai mùa gần đây là một câu chuyện khác. Chấn thương cơ và đặc biệt là đứt dây chằng chéo trước cuối năm 2023 đã khiến Alaba nghỉ thi đấu hơn 12 tháng, chỉ kịp trở lại cuối mùa 2024/25.

Trong thời gian đó, Antonio Rudiger nổi lên, Nacho giữ phong độ ổn định, và mùa hè này Real bổ sung thêm Dean Huijsen, đồng thời chào đón Militao trở lại. Trong một hàng thủ đang quá đông, Alaba trở thành phương án dễ bị hy sinh nhất.

Canh bạc đáng thử với Alaba

Kéo Alaba lên đá tiền vệ không chỉ là thử nghiệm chiến thuật, mà là bước đi mang tính sinh tồn cho chính sự nghiệp của anh ở Madrid. Với nền tảng kỹ thuật, nhãn quan và khả năng điều tiết, cựu sao Bayern có thể trở thành phương án xoay tua cho Tchouameni. Việc này cũng giúp Real tận dụng tối đa kinh nghiệm của một cầu thủ từng chơi hơn 600 trận chuyên nghiệp, giành 31 danh hiệu lớn ở cấp CLB và đội tuyển.

Ở góc độ chuyên môn, Alaba vẫn có thể mang lại giá trị lớn: khả năng chuyền dài vượt tuyến chính xác 60 m, kỹ năng đá phạt trực tiếp, và tố chất thủ lĩnh trên sân. Nếu Real muốn duy trì tính linh hoạt trong sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-2-4-1, một “số 6” lai giữa hậu vệ và tiền vệ như Alaba sẽ là tài sản quý.

Alaba đang đối mặt bước ngoặt.

Điều nghịch lý ở đây là, để cứu lấy tương lai, Alaba phải trở lại với chính hình ảnh của mình gần một thập kỷ trước - một cầu thủ không bị giới hạn bởi một vị trí. Nếu Xabi Alonso thành công với thử nghiệm này, Real Madrid sẽ vừa giải được bài toán nhân sự, vừa khai thác được thêm một mùa đỉnh cao từ cầu thủ 33 tuổi.

Và nếu mọi thứ diễn ra đúng kịch bản, Alaba có thể khép lại hành trình ở Bernabéu theo cách xứng đáng nhất: không phải là “người thừa” nơi hàng thủ, mà là bộ não điều tiết trận đấu - như anh từng làm, để nhắc thế giới rằng bóng đá, hơn tất cả, vẫn là cuộc chơi của những tư duy xuất chúng.

