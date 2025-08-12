Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nhà vô địch World Cup bị tố bội bạc

  • Thứ ba, 12/8/2025 11:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cathy, vợ cũ của trung vệ Mats Hummels, ám chỉ chồng bội bạc và thờ ơ với con cái.

Hummels bị vợ cũ chỉ trích.

Nhà vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức vừa có trận chia tay cảm xúc trong màu áo Dortmund hôm 10/8. Tuy nhiên, báo chí Đức nhận ra Ludwig, con trai của Hummels và vợ cũ Cathy, đã không có mặt.

Sau trận đấu, Cathy chia sẻ dòng trạng thái trên mạng xã hội kèm bức ảnh của Ludwig, ám chỉ việc cô chỉ mới biết trận đấu tri ân của chồng cũ qua báo chí. Cathy cho biết: "Có ai đó đã lấy nón của tôi và biết thông tin về trận đấu của anh ấy trên mặt báo. Nhờ đó mà con trai tôi biết được chuyện gì đã xảy ra".

Sau đó, Cathy tiếp tục khẳng định rằng cô không hề biết về trận đấu chia tay của Hummels và chỉ phát hiện ra khi đọc báo. Cô và Ludwig đang có kỳ nghỉ tại hồ Chiemsee ở Bavaria, Đức.

hummels anh 1

Cathy chỉ trích Hummels.

"Để làm rõ mọi thứ, chúng tôi không cố tình bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của Mats Hummels. Chúng tôi không được mời và không biết gì về nó", Cathy viết trên trang cá nhân.

Hummels đã kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm với Cathy vào năm 2022. Trung vệ người Đức đang hạnh phúc bên bạn gái Nicola Cavanis. Người tình mới của Hummels cũng đến tham dự trận đấu tri ân của bạn trai.

Hummels có một sự nghiệp ấn tượng khi thi đấu cho Dortmund trong hai giai đoạn, giúp đội bóng này vô địch Bundesliga 2 lần. Hummels cũng là thành viên của đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014.

Siêu phẩm của Mbappe trong ngày Real hạ Dortmund Rạng sáng 6/7, Real Madrid giành thắng 3-2 trước Dortmund ở tứ kết FIFA Club World Cup 2025™.

Duy Luân

hummels Dortmund hummels dortmund

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

Đọc tiếp

Donnarumma that vong hinh anh

Donnarumma thất vọng

3 giờ trước 10:00 12/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Thủ thành Gianluigi Donnarumma tỏ rõ sự thất vọng khi bị PSG gạch tên khỏi danh sách cầu thủ dự trận Siêu cúp châu Âu với Tottenham ngày 14/8.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý