Donnarumma thất vọng

  Thứ ba, 12/8/2025 10:00 (GMT+7)
Thủ thành Gianluigi Donnarumma tỏ rõ sự thất vọng khi bị PSG gạch tên khỏi danh sách cầu thủ dự trận Siêu cúp châu Âu với Tottenham ngày 14/8.

Donnarumma bị PSG loại khỏi kế hoạch trước mùa giải mới.

Theo L’Équipe, quyết định mới nhất của ban lãnh đạo PSG đẩy mối quan hệ với Gianluigi Donnarumma đến bờ vực rạn nứt, sau khi đôi bên không tìm được tiếng nói chung về hợp đồng mới. Ngay sau khi chiêu mộ thành công thủ môn Lucas Chevalier, PSG thẳng tay gạch tên Donnarumma khỏi đội hình.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Donnarumma sẽ sớm lên tiếng để làm rõ quan điểm cá nhân về tình cảnh tại Parc des Princes, nhưng khả năng anh rời PSG ngay mùa hè này gần như chắc chắn. Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ yêu cầu tăng lương của thủ thành tuyển Italy - hiện nhận 245.000 euro/tuần, mức đãi ngộ thuộc hàng cao nhất thế giới với một thủ môn - trong khi PSG lại muốn anh giảm lương ở bản hợp đồng mới.

Ngoài ra, khả năng chơi chân của Donnarumma chưa đáp ứng kỳ vọng của HLV Luis Enrique, buộc đội bóng Pháp phải đưa ra quyết định dứt khoát. PSG hiện sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ Chelsea, Manchester United hoặc Inter Milan, những CLB đã liên hệ với người đại diện Enzo Raiola. Hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn hiệu lực tới tháng 6/2026.

Về phía MU, trước đó “Quỷ đỏ” từng hỏi mượn Emiliano Martinez nhưng bị Aston Villa từ chối và chỉ chấp nhận bán đứt với giá 30 triệu bảng. Thất bại ở thương vụ này khiến đội chủ sân Old Trafford chuyển hướng sang Donnarumma như một lựa chọn thay thế.

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

