Donnarumma thất vọng

Thủ thành Gianluigi Donnarumma tỏ rõ sự thất vọng khi bị PSG gạch tên khỏi danh sách cầu thủ dự trận Siêu cúp châu Âu với Tottenham ngày 14/8.

Donnarumma bị PSG loại khỏi kế hoạch trước mùa giải mới.

Theo L’Équipe, quyết định mới nhất của ban lãnh đạo PSG đẩy mối quan hệ với Gianluigi Donnarumma đến bờ vực rạn nứt, sau khi đôi bên không tìm được tiếng nói chung về hợp đồng mới. Ngay sau khi chiêu mộ thành công thủ môn Lucas Chevalier, PSG thẳng tay gạch tên Donnarumma khỏi đội hình.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Donnarumma sẽ sớm lên tiếng để làm rõ quan điểm cá nhân về tình cảnh tại Parc des Princes, nhưng khả năng anh rời PSG ngay mùa hè này gần như chắc chắn. Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ yêu cầu tăng lương của thủ thành tuyển Italy - hiện nhận 245.000 euro/tuần, mức đãi ngộ thuộc hàng cao nhất thế giới với một thủ môn - trong khi PSG lại muốn anh giảm lương ở bản hợp đồng mới.

Ngoài ra, khả năng chơi chân của Donnarumma chưa đáp ứng kỳ vọng của HLV Luis Enrique, buộc đội bóng Pháp phải đưa ra quyết định dứt khoát. PSG hiện sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ Chelsea, Manchester United hoặc Inter Milan, những CLB đã liên hệ với người đại diện Enzo Raiola. Hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn hiệu lực tới tháng 6/2026.

Về phía MU, trước đó “Quỷ đỏ” từng hỏi mượn Emiliano Martinez nhưng bị Aston Villa từ chối và chỉ chấp nhận bán đứt với giá 30 triệu bảng. Thất bại ở thương vụ này khiến đội chủ sân Old Trafford chuyển hướng sang Donnarumma như một lựa chọn thay thế.