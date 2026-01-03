Messi cán mốc 1.000 bàn trước Ronaldo?

Siêu sao Lionel Messi đang đứng trước cơ hội chinh phục một cột mốc lịch sử hiếm có trong bóng đá thế giới: cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Messi có thể cán mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, siêu sao người Argentina vẫn còn cách cột mốc này hơn 100 pha lập công. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, viễn cảnh ấy hoàn toàn không phải điều viển vông.

Tính đến thời điểm hiện tại, Messi ghi tổng cộng 896 bàn thắng ở cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia sau 1.137 trận đấu. Ở tuổi 38, anh vừa gia hạn hợp đồng với Inter Miami vào tháng 10/2025, kéo dài đến hết mùa giải MLS 2028.

Điều đó đồng nghĩa với việc Messi có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao cho đến năm 41 tuổi, nếu không gặp biến cố lớn về thể trạng hay động lực thi đấu.

Kể từ khi chuyển sang khoác áo Inter Miami vào tháng 7/2023, Messi vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Trung bình, anh ghi khoảng 36 bàn mỗi mùa cho cả CLB lẫn đội tuyển Argentina, trong đó có 77 bàn cho Inter Miami và 12 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, tương lai của Messi ở cấp độ ĐTQG vẫn còn bỏ ngỏ. Trong một cuộc phỏng vấn với ESPN, anh chưa đưa ra cam kết sẽ tham dự World Cup 2026. Nếu không còn thi đấu quốc tế, số bàn thắng mỗi mùa của Messi nhiều khả năng sẽ giảm.

Messi đang là tay săn bàn hàng đầu của Inter Miami. Ảnh: Reuters.

Dẫu vậy, ngay cả khi chỉ tính riêng quãng thời gian thi đấu cho Inter Miami, nếu Messi duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định như hiện tại, anh hoàn toàn có thể chạm mốc 1.000 bàn thắng vào giai đoạn cuối mùa giải 2028, cũng là năm cuối trong hợp đồng hiện tại với đội bóng Mỹ.

Theo ESPN, khả năng Messi cán mốc 1.000 bàn trước người đồng nghiệp Cristiano Ronaldo là khá thấp. Hiện tại, CR7 đã có 957 bàn thắng trong sự nghiệp. Nếu duy trì hiệu suất ghi bàn như hiện nay, tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể chạm mốc 1.000 bàn ngay trong năm 2026.

Dù kịch bản nào diễn ra, không thể phủ nhận Messi và Ronaldo đã cùng nhau định hình một kỷ nguyên huy hoàng của bóng đá thế giới.

