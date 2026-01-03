Tương lai ba cầu thủ Barcelona vẫn bỏ ngỏ

Ba cầu thủ trong đội hình Barcelona đang đứng trước ngã rẽ sự nghiệp khi hợp đồng sẽ đáo hạn vào mùa hè tới.

Tương lai Rashford ở Barcelona đang là dấu hỏi.

Từ Lewandowski, Rashford đến Christensen, mỗi trường hợp đều mang theo những toan tính chiến lược khác nhau của đội chủ sân Camp Nou.

Tương lai của Robert Lewandowski là câu chuyện khiến Barcelona phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tiền đạo người Ba Lan sẽ bước sang tuổi 38 khi mùa giải tới khởi tranh. Gánh nặng tuổi tác là điều không thể phủ nhận, nhưng giá trị chuyên môn, bản lĩnh và khả năng ghi bàn của Lewandowski vẫn giữ vai trò đặc biệt trong hệ thống tấn công.

Barca đang ráo riết tìm kiếm một trung phong kế thừa có đẳng cấp tương xứng, song khả năng gia hạn thêm một mùa giải với Lewandowski vẫn chưa bị loại trừ, như một phương án an toàn trong giai đoạn chuyển giao.

Với Marcus Rashford, bài toán lại mang màu sắc khác. Tiền đạo người Anh đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn và sớm để lại dấu ấn tích cực.

Rashford đem đến tốc độ, sự trực diện và tính đột biến mà hàng công Barca từng thiếu. Những gì anh thể hiện khiến ban lãnh đạo đội bóng nghiêm túc cân nhắc việc kích hoạt điều khoản mua đứt. Đây có thể là một nước cờ chiến lược, vừa tăng chiều sâu đội hình, vừa mở rộng lựa chọn tấn công cho tương lai gần.

Lewandowski sắp bước sang tuổi 38.

Trong khi đó, trường hợp của Andreas Christensen lại mang nhiều dấu hỏi. Trung vệ người Đan Mạch sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 4 và từng được xem là cái tên có thể rời Camp Nou từ mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, do không nhận được lời đề nghị đủ sức thuyết phục, Christensen tiếp tục ở lại. Vấn đề nằm ở chỗ anh liên tục gặp chấn thương, dù đã có những giai đoạn trở lại nhưng rồi lại tái phát. Thực tế này khiến khả năng gia hạn hợp đồng gần như không được ưu tiên.

Ba trường hợp, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng phản ánh một thực tế: Barcelona đang đứng trước những quyết định quan trọng cho tương lai đội hình. Mùa hè 2026 hứa hẹn sẽ là thời điểm bản lề, nơi ban lãnh đạo phải chọn giữa tiếp tục đặt niềm tin vào kinh nghiệm, đầu tư cho hiện tại, hay dứt khoát hướng đến một chu kỳ mới.