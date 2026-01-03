Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tương lai ba cầu thủ Barcelona vẫn bỏ ngỏ

  • Thứ bảy, 3/1/2026 09:12 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Ba cầu thủ trong đội hình Barcelona đang đứng trước ngã rẽ sự nghiệp khi hợp đồng sẽ đáo hạn vào mùa hè tới.

Tương lai Rashford ở Barcelona đang là dấu hỏi.

Từ Lewandowski, Rashford đến Christensen, mỗi trường hợp đều mang theo những toan tính chiến lược khác nhau của đội chủ sân Camp Nou.

Tương lai của Robert Lewandowski là câu chuyện khiến Barcelona phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tiền đạo người Ba Lan sẽ bước sang tuổi 38 khi mùa giải tới khởi tranh. Gánh nặng tuổi tác là điều không thể phủ nhận, nhưng giá trị chuyên môn, bản lĩnh và khả năng ghi bàn của Lewandowski vẫn giữ vai trò đặc biệt trong hệ thống tấn công.

Barca đang ráo riết tìm kiếm một trung phong kế thừa có đẳng cấp tương xứng, song khả năng gia hạn thêm một mùa giải với Lewandowski vẫn chưa bị loại trừ, như một phương án an toàn trong giai đoạn chuyển giao.

Với Marcus Rashford, bài toán lại mang màu sắc khác. Tiền đạo người Anh đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn và sớm để lại dấu ấn tích cực.

Rashford đem đến tốc độ, sự trực diện và tính đột biến mà hàng công Barca từng thiếu. Những gì anh thể hiện khiến ban lãnh đạo đội bóng nghiêm túc cân nhắc việc kích hoạt điều khoản mua đứt. Đây có thể là một nước cờ chiến lược, vừa tăng chiều sâu đội hình, vừa mở rộng lựa chọn tấn công cho tương lai gần.

Barcelona anh 1

Lewandowski sắp bước sang tuổi 38.

Trong khi đó, trường hợp của Andreas Christensen lại mang nhiều dấu hỏi. Trung vệ người Đan Mạch sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 4 và từng được xem là cái tên có thể rời Camp Nou từ mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, do không nhận được lời đề nghị đủ sức thuyết phục, Christensen tiếp tục ở lại. Vấn đề nằm ở chỗ anh liên tục gặp chấn thương, dù đã có những giai đoạn trở lại nhưng rồi lại tái phát. Thực tế này khiến khả năng gia hạn hợp đồng gần như không được ưu tiên.

Ba trường hợp, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng phản ánh một thực tế: Barcelona đang đứng trước những quyết định quan trọng cho tương lai đội hình. Mùa hè 2026 hứa hẹn sẽ là thời điểm bản lề, nơi ban lãnh đạo phải chọn giữa tiếp tục đặt niềm tin vào kinh nghiệm, đầu tư cho hiện tại, hay dứt khoát hướng đến một chu kỳ mới.

Hà Trang

Barcelona Tuổi 38 Lewandowski Sân Camp Nou Andreas Christensen Nước cờ

    Đọc tiếp

    Yamal gap van de suc khoe hinh anh

    Yamal gặp vấn đề sức khỏe

    15 giờ trước 18:57 2/1/2026

    0

    Lamine Yamal không thể góp mặt ở buổi tập đầu năm 2026 của Barcelona do tình trạng sức khỏe không ổn.

    Tai nang goc Viet duoc Barcelona quan tam hinh anh

    Tài năng gốc Việt được Barcelona quan tâm

    16 giờ trước 18:00 2/1/2026

    0

    Barcelona chuẩn bị kế hoạch tăng cường hàng công cho mùa giải tới, và cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Camp Nou là Ibrahim Maza.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý